一年只賣一次！好市多兩大過年「超狂飲品」掀囤貨潮 還有網友自創夢幻喝法？

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為了迎接春節，許多人都會到各大賣場買年貨，而酒類也是過年入手的熱門選項之一。好市多去年曾出現的兩款高人氣飲品，今年新年再度重磅回歸，馬上掀起一波囤貨潮，但最近已經開始有許多人哀嚎搶不到。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」 分享 facebook

近期不少網友都在「Costco好市多商品經驗老實說」社團推薦這兩款酒，最熱門的就是「義大利Moscato d’Asti微甜白酒」。原Po發文表示已先買兩瓶收藏，但懷疑是否真如店員透露，賣完就不會再進貨。

買過的會員紛紛在留言附和，表示的確是過年限定飲品，一年只賣一次，「已經連續買好幾年了，這支拿來炒熱氣氛蠻不錯的！」也有人反串笑回：「當然是騙人的，你千萬不要買，留給我們買。」

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」 分享 facebook

目前好市多一支原價779元，截至1／26止能以特價689元購入，但不少網友都反映各大分店已完售，哀嚎：「來不及了……」、「每次都搶不到」、「買了一瓶嚐鮮後就完售了」。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」 分享 facebook

另一款超夯飲品則是同樣買不到只能等明年的「貝禮斯草莓奶酒」，售價新台幣649元。雖然口味評價兩極，仍有大批擁護者建議，「不要買，會上癮」，甚至也有人表示：「跪求一瓶分享」、「有多的如果不想喝求面交」。

有網友試喝後不建議純喝，特別和大家分享獨門喝法，簡單作法即可完成「鮮草莓飲」、「草莓冰沙」，表示「好夢幻，我醉了」，還有人也推薦可以透過熱牛奶/冰牛奶與奶酒1:1比例，喝到簡單但幸福的口感。

網友自創喝法

｜「鮮草莓飲」：草莓+冰塊+草莓奶酒｜

壓兩顆新鮮的草莓，加入冰塊和草莓奶酒3:1（甜度會因人而異），攪拌十下等待少許冰塊融化，加入新鮮草莓，增添香甜感覺。

｜草莓冰沙：香草冰淇淋+冰塊+草莓奶酒｜

一個香草冰淇淋，加入同樣比例的冰塊，加上1/5比例的草莓奶酒，以及4-5顆新鮮草莓，打均勻後，甜美的草莓冰沙完成！若酒精不夠，可以再自己添加伏特加調整。

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