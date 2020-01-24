異國也過農曆新年！3種獨有年節美食：新馬站著「撈生」、越南人吃粽子？

每逢春節，台灣餐桌上自然少不了帶來好兆頭的必吃年菜，同一時間其實其他國家的華人，一樣會慶祝農曆新年。這些國家的春節傳統大部分與台灣相近，但各國仍有其特別的習俗和文化，因此就產生了不同風味的賀年必吃食品啦！

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馬來西亞、新加坡

「撈魚生」是馬來西亞和新加坡共有的特色年菜。傳統上是初七人日時享用，但大部分人也會在公司過年尾牙、或新年期間一家人齊聚時吃。這道料理的重頭戲，就是圍桌的所有人會站起來，一起用筷子拌勻魚片、各種蔬菜絲及酸甜的調味料，口中邊說：「發啊！」等吉祥話。而且將材料挑得越高，就有步步高升的寓意，象徵風生水起。

「撈魚生」又稱七彩魚生主要食材有生魚片、紅蘿蔔絲、生菜絲、薑絲等蔬菜，搭配特製醬料及花生碎，但配料都會因人而異。圖／取自IG @kpfoong 分享 facebook

印尼

印尼山口洋市有大量華裔，每年會歡慶春節與元宵。他們會在初七時吃七種青菜，將七種不同的蔬菜混在一起炒，據說這道菜能讓眼睛變得明亮。另外，印尼華僑過年時會為了訪客準備千層糕，是他們的過年必備點心之一。

越南

同樣會慶祝農曆新年的越南華人，過年時會吃粽子，代表「飲水思源」。他們的年粽也會按照南、北，分為用糯米、綠豆和豬肉製成的方型粽，以及用糯米做成的圓型粽，是越南人過年期間的重要食物。

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