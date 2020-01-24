親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
甜點午茶
特色餐飲
美食DIY
最愛咖啡香
名人報報

南韓55歲男性自陸返國 確診為第2起武漢肺炎病例

澳網／女雙頭號種子首場亮相 謝淑薇與搭檔奪勝

異國也過農曆新年！3種獨有年節美食：新馬站著「撈生」、越南人吃粽子？

2020-01-24 12:01聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

每逢春節，台灣餐桌上自然少不了帶來好兆頭的必吃年菜，同一時間其實其他國家的華人，一樣會慶祝農曆新年。這些國家的春節傳統大部分與台灣相近，但各國仍有其特別的習俗和文化，因此就產生了不同風味的賀年必吃食品啦！

圖／取自IG @dorsettkualalumpur
圖／取自IG @dorsettkualalumpur
分享

馬來西亞、新加坡

「撈魚生」是馬來西亞和新加坡共有的特色年菜。傳統上是初七人日時享用，但大部分人也會在公司過年尾牙、或新年期間一家人齊聚時吃。這道料理的重頭戲，就是圍桌的所有人會站起來，一起用筷子拌勻魚片、各種蔬菜絲及酸甜的調味料，口中邊說：「發啊！」等吉祥話。而且將材料挑得越高，就有步步高升的寓意，象徵風生水起。

「撈魚生」又稱七彩魚生主要食材有生魚片、紅蘿蔔絲、生菜絲、薑絲等蔬菜，搭配特製醬...
「撈魚生」又稱七彩魚生主要食材有生魚片、紅蘿蔔絲、生菜絲、薑絲等蔬菜，搭配特製醬料及花生碎，但配料都會因人而異。圖／取自IG @kpfoong
分享

印尼

印尼山口洋市有大量華裔，每年會歡慶春節與元宵。他們會在初七時吃七種青菜，將七種不同的蔬菜混在一起炒，據說這道菜能讓眼睛變得明亮。另外，印尼華僑過年時會為了訪客準備千層糕，是他們的過年必備點心之一。

越南

同樣會慶祝農曆新年的越南華人，過年時會吃粽子，代表「飲水思源」。他們的年粽也會按照南、北，分為用糯米、綠豆和豬肉製成的方型粽，以及用糯米做成的圓型粽，是越南人過年期間的重要食物。

圖／取自flickr
圖／取自flickr
分享

延伸閱讀：

韓國人新年都喝這一味！過年只嘗不辣的年糕湯　台灣食材就能辦到

年頭好運集一波！盤點10大春節添好運必吃 初一吃水餃、初七喝粥開運？

相關新聞

一年只賣一次！好市多兩大過年「超狂飲品」掀囤貨潮 還有網友自創夢幻喝法？

2020-01-23 16:28

起司控突然衝新北樹林！190元超濃炙燒起司牛排社群一夕爆紅

2020-01-20 19:00

50元內吃日式好料？2大銅板價壽司名店 大排長龍超人氣

2020-01-17 20:26

台中超浮誇早午餐霸氣龍蝦法式吐司 激情選過更需美食療癒

2020-01-15 19:22

好市多半熟麵包化身「鼠年神菜」 網暴動：有神快拜

2020-01-14 10:10

可樂狂粉絕對沒喝過！世界首款「草莓可口可樂」 2020日本冬季夢幻限定

2020-01-10 12:24

2019美旅大事件／台灣珍奶 吃遍全球 商機300億

2020-01-04 01:26

KTV包廂、11種肉品 YKNK化身A13「深夜燒肉遊樂園」

2019-12-27 01:10

北部人限定！ 肯德基大份量炸雞餐20塊起跳 爽吃到年底

2019-12-18 10:05

牛肉麵界的兄弟之爭 建宏和富宏誰才是網友最愛

2019-12-10 18:02

天冷聚會我要吃肉肉！4家豪華、大肉盤、高CP豐盛鍋物

2019-11-29 14:08

草莓控冬遊南台灣／部落客帶路 到安平「南泉」好吃好拍

2019-11-28 17:56

草莓控冬遊南台灣／台南夢幻飄雪草莓冰、高雄草莓蛋糕冰配小火鍋

2019-11-28 17:54

「珍珠奶茶 X 拉麵」挑戰你的味蕾！　網友驚呼：「像小孩惡作劇」

2019-11-09 12:40

吃堡了沒？ SUBWAY「潛艇堡買一送一」今日限定開跑！

2019-11-01 09:41

螃蟹控別錯過！ 全台唯一「大閘蟹吃到飽」無限供應 反應狂熱加開中午時段

2019-10-29 15:37

台北餐飲界不寂寞！ 法式料理超新星：野驢vs.T+T

2019-10-05 12:50

輕旅行必吃銅板美食！宜蘭小籠包、台南加蛋大鍋貼 IG曬麵點照看了就餓

2019-10-03 17:46

桃園新竹必吃大份量早餐麵食！ 抄手麵、5種綜合麵解除早晨的餓

2019-09-12 20:22

炙燒起司、明太子炸蛋都加！IG推浮誇系魯肉飯藏身升級版「金仙」

2019-09-03 18:30

古早味爆漿蛋餅超大份 阿姨蛋餅香蔥麵糊炒蛋魂牽夢縈

2019-08-29 17:49

雙蛋粉漿VS.30公分！南北2間超大份蛋餅 搶救早晨的餓

2019-08-14 14:42

透明可樂台灣也有了！萊姆風味「透明可口可樂」7-11開賣，清新口感必嘗鮮

2019-08-14 12:59

100款「18禁玩具」陪吃飯！首間「情趣用品」餐館令人好害羞

2020-01-17 09:18

乾杯8款「午間燒肉套餐」219元起！高空景觀午餐享47折

2020-01-14 13:09

日本最強「幸福壽司」梅崎燒來了！ 唯一DIY拆解壽司

2020-01-13 16:28

今晚來去開「房間」？首間結合情趣商品的餐酒館開幕

2020-01-09 11:23

流水席一桌5000菜色會好嗎？ 網揭：8000的都覺得難吃

2020-01-08 13:10

挑戰巧克力控味蕾！全聯X馬辣火鍋聯名麻辣蛋糕

2020-01-03 17:08

速食也吹養身風！摩斯漢堡推「摩力拿鐵咖啡」、「摩力茶歐蕾」限定門市販售

2019-12-26 16:15

大耳朵蘑菇傘、趴睡米奇超萌！7-ELEVEN「迪士尼2020鼠於你集點」元旦開跑

2019-12-26 13:20

晶華ROBINS Grill牛排館17年來最大改裝　耶誕節重新開幕

2019-12-25 18:10

全球首創歐式立食店！火腿專賣店JDeli進駐遠百信義A13

2019-12-25 12:25

亞洲崛起 葡萄酒迎接新風貌

2019-12-22 14:09

耶誕跨年到棧酒食吧 火烤現削電臀牛

2019-12-22 13:53

2019大事件X2020新趨勢 「葡萄酒界」回顧與展望

2019-12-21 14:03

肉粽只要12元！「呷七碗」進駐北車　限時3日享優惠

2019-12-20 11:49

冬季進補 台北最強薑母鴨是「它」

2019-12-19 12:15

澎湖明蝦、宜蘭鮑魚！ 欣葉食藝軒新菜「用舌尖遊台灣」

2019-12-18 09:39
看更多

熱門文章

100款「18禁玩具」陪吃飯！首間「情趣用品」餐館令人好害羞

2020-01-17 09:18

美國超夯起司蛋糕！全聯最新獨家販售「Cheesecake Factory」甜點 3種口味全台限量

2020-01-17 10:32

雞排來了！ 館長陳之漢公布北中南發雞排日

2020-01-16 20:36

影／館長蘆洲發雞排人潮爆滿 馬路車塞爆小孩也走失

2020-01-18 16:10

「Hello Kitty萬用置物籃」台灣麥當勞要上架了！Kitty粉開賣日期快筆記

2020-01-17 12:05

年前全漲價！從珍奶到鍋貼 小數點也要賺

2020-01-20 11:45

麻古茶坊「芝芝草莓果粒」新口味！每一口都有大塊草莓，17家門市搶先上市

2020-01-16 17:35

瘋搶Hello Kitty萬用置物籃 麥當勞：門市1.5小時完售

2020-01-20 12:44

迪化街23顆牛軋糖要價1100元　網大驚：裡面有金箔？

2020-01-19 23:40

彰化27年老店「阿福」除夕結束營業！改賣醬料蛋餅皮

2020-01-23 12:43

「煮 」婦救星！日本最新自動調理鍋「ツインシェフTwin Chef 」一次解決4道料理

2020-01-18 12:31

天冷想吃熱呼呼烏魚子！她微波10秒「炸成花」 口感曝光：超可怕

2020-01-16 14:25

54年的三星飛了！法國廚神餐廳被降級 舉國憤慨

2020-01-18 10:43

驚人！迪化街23顆牛軋糖賣1100元　商業處：將調查標價

2020-01-19 23:54

她買超商百元福袋抽中3900元名牌手腕包 網直呼：全賺回來

2020-01-20 20:05

起司控突然衝新北樹林！190元超濃炙燒起司牛排社群一夕爆紅

2020-01-20 19:00

中和好市多收銀檯當機 網友：看能否等到明年免年費

2020-01-16 21:35

選前嗆請全台吃雞排！他被肉搜不躲了 600份雞排領取點曝光

2020-01-19 19:56

星巴克首次與藝人合作！BTS防彈少年團X星巴克　聯名推出「我紫愛你」系列商品

2020-01-19 16:03

他半夜訂外送等90分鐘怨「都冷了」 網曝背後原因

2020-01-20 10:18

50元內吃日式好料？2大銅板價壽司名店 大排長龍超人氣

2020-01-17 20:26

好市多過年必買商品？網推「超強神物」：方便又美味

2020-01-23 11:33

免排隊吃阜杭豆漿！星宇航空貴賓室公開 全區Wi-Fi免費

2020-01-21 13:09

全台8間「古蹟風格」星巴克　在老建築中品咖啡香，必逛「舊建築 星體驗」門市

2020-01-20 18:07

限量25萬個！7-11「Hello Kitty金鼠年限定萬用包」5款都萌翻　1/23限量加價購

2020-01-16 12:29

祭品文發雞排算什麼？ 他直接送整尾貴森森的酥炸石斑

2020-01-18 10:54

「穿紅衣」迎新年！ 星巴克「第二杯半價」優惠限定３天

2020-01-20 11:17

肉燥泡麵怎麼吃最讚？ 網曝內行神吃法：超銷魂

2020-01-04 12:45

給你一籮筐的米奇！7-11「迪士尼AirPods保護套、米奇魔法燈、米奇洗手機」全都想要

2020-01-13 17:38

2020年第一波「星巴克買一送一」來了！星巴克「全品項買一送一」限時2天快筆記

2020-01-06 12:27

遠百信義A13正式開幕 試營運三週創三大百萬紀錄

2020-01-19 12:09

遠東挺小農 主廚用在地食材示範4道獨門年菜

2020-01-17 10:10

這就是冠軍的味道！十大長崎蜂蜜蛋糕伴手禮出爐

2020-01-22 10:26

獨／東區又倒店！唐點小聚市民店到1月底 最後用餐送兌換券

2020-01-20 15:45

「珍煮丹」進駐全家便利商店「台鐵北店」！2款獨家限定飲品喝起來

2020-01-17 12:40

公司尾牙吃這個好心酸 網友不信：這是晚餐吧？

2020-01-14 17:35

好市多半熟麵包化身「鼠年神菜」 網暴動：有神快拜

2020-01-14 10:10

他意外挖到30年前蛇酒驚問「還能喝嗎？」 內行人曝超高價值

2020-01-15 21:35

灣仔碼頭水餃回歸！睽違5年再登台 1月開賣嘗鮮價199元

2020-01-19 11:21

星巴克新春最「紅」促銷！鼠年除夕前連3天第二杯半價優惠

2020-01-14 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top