亞洲崛起 葡萄酒迎接新風貌

綜觀亞洲的葡萄酒市場與趨勢，不能不提中國大陸，預計2021年中國將成為第二大最具價值的葡萄酒市場，僅次於美國。此外，葡萄酒達人林澧竣Eric說，法國酒依然會是消費大宗；至於台灣，市場自由且接受度高，但規模不大，每年每人約一公升以下，同時傾向於喝較優質的葡萄酒。

近期小農酒莊帶起「自然酒」風潮。 圖／各業者提供、本報資料照 分享 facebook

稅制問題…價格只會愈來愈貴

葡萄酒達人林澧竣Eric觀察，亞洲整體而論，1990年有50%在貧窮線下，2012年剩15%，顯見越有消費能力；而整個市場也朝向高品質邁進，價格也愈喝愈高，像是原本處在較低價來源國的智利、阿根廷、葡萄牙等，平均單價也慢慢往上提升，「整體來說，大眾口感朝向涼爽產區移動」。

新生代、科技世代崛起，加上健康意識與自我風格抬頭，也都帶動更多葡萄酒消費。Eric認為，台灣市場年輕一代約20~30歲的消費族群，會更願意嘗試不同風格的酒；葡萄酒在台灣多是自用，因此市場自由、接受度高，很重要的一點是「大部分廠商賣的都是好酒，量也不多，只需顧好一個小族群」，但他特別提醒，「因稅制問題沒有便宜酒，難以推廣新族群，未來的進口趨勢，也只會往中高價酒移動」。橡木桶洋酒總經理袁德珮認為，現在的趨勢是新世界不斷地成長。經過這幾年的測試，發現對剛接觸葡萄酒的飲用者來說，新世界的葡萄酒更平易近人，花香濃郁口感易飲，甜度也比傳統的法國酒高很多，對整體亞洲味蕾其實有加分的效果。

袁德珮分析，「新世界的葡萄酒在盲測時，常常會勝出，因為跟它主體設計的酒標一樣，很容易吸引目光及味蕾，反觀舊世界為首的法國來說，口感較有深度和難度，一般的消費者沒有那麼簡單進入這種比較dry的口感世界，所以新世界葡萄酒市場仍會不斷上升，這是短期內無法改變的」。

亞洲年輕人接受度高，會更願意嘗試不同風格的酒。 圖／各業者提供、本報資料照 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

中國大陸…不可忽視的市場

中國因消費者習慣的轉變、零關稅政策和「一帶一路」政策等因素影響，讓中國葡萄酒協會發出警訊：「進口葡萄酒正急速吞噬國產酒的市場占有率」。以拉菲堡酒莊（Château Lafite-Rothschild）為例，其釀造的紅酒被譽為「亞洲最令人垂涎的葡萄酒」，中國買家就在蘇富比拍賣（Sotheby’s）中買走了當年度30%的拉菲葡萄酒。

拉菲堡酒莊（Château Lafite-Rothschild）釀造的紅酒被譽為「亞洲最令人垂涎的葡萄酒」。 圖／各業者提供、本報資料照 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

中國人對葡萄酒的消費力，對全球市場有舉足輕重的影響力。根據中國葡萄酒協會和易知數據的報告指出，中國進口葡萄酒的總數量在5年內成長了一倍，法國仍是最大的酒類出口國，但澳洲葡萄酒的進口成長幅度遠超過法國酒，預期未來從兩國進口葡萄酒的數量差距將逐漸縮小。

「進口葡萄酒」在中國成長大躍進，除了較開放的上海、北京、深圳、廣州或香港等大城市需求高，進口酒的「流行感」也有影響，愈來愈多年輕人喜歡透過電商平台購買外國酒，並帶動銷售額不斷攀升。

為了打開中國國產及外國的葡萄酒品牌的知名度，2019年世界葡萄酒競賽（International Wine Challenge，IWC）來到中國舉辦。這項已有36年歷史的競賽，評審多為專業釀酒人士及國際釀酒商；IWC也將觸角伸至亞洲國家，像是將日本清酒納入比賽項目，多元且嚴謹的比賽也讓它被視為國際上最嚴格、最公正且最具影響力的葡萄酒比賽之一。IWC甚至表示，「IWC China」是專為中國設計的比賽。可見，中國乃至亞洲，是各家品牌葡萄酒的必爭之地。

暗藏隱憂…假酒危機蠢動

亞洲市場在中國的帶動下，迅速崛起，但市場還是有「高端化」與「假酒危機」兩個趨勢。此外，千禧世代的消費觀，也成為關注的焦點。

亞洲葡萄酒因中國市場迅速崛起，但卻有「高端化」與「假酒危機」。路透 圖／各業者提供、本報資料照 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

據了解，中國、日本、韓國及澳洲帶動了亞太區對酒類產品的市場急增需求，而印度、泰國、印尼等新興市場也是增長的動能。未來趨勢，不少酒商認為在「千禧世代」，他們被定義為「樂於發掘新葡萄酒及各種類型的酒品」，不只傳統酒類，像是罐裝、酒桶直送（wine on tap）、混合酒及數位行銷等，都是吸引「精釀世代」(craft generation)的關鍵。這些消費者也很重視價格，「新世代消費者喜歡美酒，但抗拒高昂價格。」

亞洲最年輕葡萄酒大師Sarah Heller，也是千禧世代的一員，她曾指出，社交媒體對新一代的葡萄酒愛好者，影響力甚大。因應這種形勢，知名品牌紛紛推出自家網上平台，而吸引這些年輕人的手法是「故事行銷」，也就是「把品酒室帶到互聯網」。

大陸為首的亞洲紅酒市場，依然朝「M型化」邁進；另一端高端化則帶來了「假酒危機」，至今仍威脅著亞洲市場。評酒師們不只一次的提醒，「假如價錢好得不可信，往往就是假。」尤其現在的偽冒水準極高，有人曾形容「需要放大50倍才能發現差異」。

兩大新星…綠色葡萄酒、自然酒

方興未艾的「綠色葡萄酒」，也是一股新潮流。以法國香檳區（Champagne）為例，為致力於葡萄種植業永續發展，因此將瓶重由900克減少至835克；同時，包裝及貨運車的二氧化碳排放量也大幅降低。香檳區也是法國率先採用昆蟲交配干擾的最主要地區，取代傳統的殺蟲劑，此區引領有機葡萄酒的潮流已超過35年，目前正向「100%環保」的目標邁進。

橡木桶洋酒總經理袁德珮從銷售趨勢來看，她說，近期興起的小農，也發生在葡萄酒的市場。在成熟的市場裡，消費者會不斷追求新鮮感，此時，許多小農商家自釀自售、自成品牌，也是一股趨勢；目前有非常多的小型葡萄酒莊，就連香檳區這麼擁擠的產區，也有很多小品牌出現，這個趨勢方興未艾。

袁德珮認為，小農的另個面向就是釀造法，如自然釀造法、動力釀造法及野生酵母菌釀造法等，傳統的釀造法為了讓每一個年份都能得到高評分，釀酒師會利用各種技巧來調整酒的味道，例如加糖提升酒精濃度、加「酒石酸」提升酸味、使用人工選育的酵母使產量穩定，但這些方法同時也會抹煞葡萄酒本身的「風土」特質。而近期小農酒莊帶起「自然酒」風潮，就是讓葡萄酒產地的「風土」特質重現。

此外，粉紅葡萄酒市場依然火紅，氣泡酒和橙色葡萄酒仍是時尚潮流。不可忽略的趨勢，還有「女力崛起」，據調查顯示，她們喜歡嘗新，多品種、多產區、多口感的葡萄酒更能迎合她們需求。

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