火鍋是冬天好朋友！ 5家火鍋限定超值套餐 美國牛肉火鍋嘉年華一起大口吃肉

話說冬天最舒服的享受，就是在冷冰冰的天氣走入熱氣蒸騰的火鍋店，點一個紅白輝映的麻辣鴛鴦鍋，大口吃肉、大啖各式舒心暖胃的comfort food！

分享 facebook

美牛無雙 冬季火鍋英雄匯

對很多人來說，多汁香濃的美國牛肉是吃火鍋的不二首選食材，美國肉品出口協會吳秋衡處長分享，美國牛在最後肥育階段會特別以玉米飼養，才能養出特有鮮甜口感的肉質，目前在台市占率已高達48%。美牛協會更每年邀請全台多個知名連鎖火鍋品牌一起舉辦美牛火鍋嘉年華，不但以限定套餐將好肉直接推到食客面前，更舉辦多重優惠促銷、抽獎刮刮樂同歡，即日起至2020年1月底，2019「美牛無雙 冬季火鍋英雄匯」在全台11個火鍋名店正式開跑，火鍋信徒們還不快來進來選、進來吃、進來抽大獎。

5家火鍋品牌超值套餐 各路知名火鍋期間限定活動

1) HOUSE V好室鍋物：濕式熟成 冷藏牛肉美味無雙

分享 facebook

高級冷藏美牛專賣就是好室鍋物最大賣點，此次期間限定NT$999「美牛無雙限定雙人套餐」選用美國Prime等級冷藏牛小排及美國Prime等級冷藏牛背肩，要以肉質鮮嫰、甜度更佳的冷藏美國牛肉回饋饕客。此外，在美牛無雙 冬季火鍋英雄匯評鑑贏得冠軍的好室鍋物，更加碼推出美牛火鍋季期間限定雙人美牛無雙限定雙人套餐「肉品免費加量」優惠，無牛不歡的火鍋信徒們快上！

2) 問鼎麻辣鍋：眉開眼笑 全Choice以上等級美牛上菜

分享 facebook

配合美牛火鍋嘉年華，問鼎麻辣鍋限定套餐肉品全部選用Choice以上等級的美國肋眼沙朗、美國牛小排。此次推出兩種套餐，NT$1,380「2人美牛海陸套餐」選用美國CAB安格斯黑牛及美國Choice頂級牛五花作成美牛拼盤、NT$3,680「4人美牛豪華海陸套餐」除了安格斯黑牛與頂級牛五花拼盤，還要加上美國Choice無骨牛小排、美國冷藏熟成安格斯神仙牛，兩種份量套餐皆搭配多種海鮮、火鍋料，問鼎美牛火鍋季期間限定套餐就要讓饕客們看起來覺得霸氣，吃起又眉開眼笑。

3) 肉多多火鍋：大碗滿足 超高CP值套餐吃免驚

分享 facebook

向來標榜高CP值、大份量的肉多多火鍋特別在火鍋季以「美牛大三元」為主題，推出由三種不同部位組合的NT$1,380「美牛雙人海陸套餐」，美國牛肉選用美國PRIME板腱、美國無骨牛小排、美國超越黑牛三種上等美牛品項，搭配上時令海鮮盤，發揮好肉、好湯、好過癮的品牌精神，絕對是冬天大口喝湯、大口吃牛的超值選擇。

4) 泰滾泰式火鍋：另類風味 想吃泰國味不用搭飛機

分享 facebook

親赴泰國學習料理，並將異國正宗食譜帶回台灣，並且經過多次嘗試將最受歡迎的泰國口味微調成火鍋湯底，並且是台灣人最喜歡的味道。泰滾泰式火鍋以最自信的冬蔭功、椰奶雞、綠咖哩、檸檬香茅等泰式湯底，搭配美牛火鍋季推出NT$1,499「精選美牛雙人套餐」，套餐肉品搭配美國CAB安格斯沙朗牛、特選美國去骨鮮牛，要讓饕客們吃得新鮮又美味！

5) 22:02火鍋。樂活：天然雄厚 細緻天然風味的鍋物專賣

分享 facebook

最重視食材天然新鮮的22:02火鍋，全店精心選用有機、無毒和友善種植的蔬菜食材，堅持提供消費者一鍋大自然恩賜的鮮美饗宴。在美牛嘉年華活動期間推出「美牛無雙」和「美牛總動員」等兩種肉品組合套餐(鍋底費另計)，NT$799「美牛無雙」套餐以美國無骨牛小排和美國沙朗牛排為主、NT$899「美牛總動員」則選用美國培根牛肉、美國霜降牛肉和美國無骨牛小排，讓優質蔬果與風味絕佳的美牛展現既精緻又天然的火鍋饗宴。

吃好牛 運氣更牛 美牛嘉年華一定要有吃有拿有驚喜

除了以上超值限定套餐，鼎王、無老鍋、馬辣、新馬辣、東吉水產、食徒等餐廳，消費指定美牛品項，也可享有活動期間各種抽獎活動及獲取期間限定刮刮卡的優惠福利。如2020年1月底前，只要上網關注「美國牛肉 原味享受」官方臉書粉絲團或「USBEEF百味美牛」官方Line帳號，追踪美牛火鍋季相關訊息，並於活動期間到指定合作餐廳消費美牛品項或美牛限定套餐，同時將美牛餐點拍照上傳到活動貼文便能有機會獲得價值1,000元的「火鍋消費扺用券」，同時加入Line帳號還加碼抽週週放送、高達3,000元的「火鍋消費扺用券」大獎，聖誔節及過年前還有限期、限量刮刮卡推出為美牛嘉年華炒出熱冬天火鍋熱話。

美牛無雙 冬季火鍋英雄匯好康詳細活動辦法看這邊！

活動網址 https://reurl.cc/yyXz5O

分享 facebook

美國牛肉嘉年華上哪吃？11家最前美牛火鍋看這邊！

餐廳DATA

1) HOUSE V好室鍋物

2) 問鼎麻辣鍋養生鍋

3) 馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋

4) 新馬辣經典麻辣鍋

5) 東吉水產超市火鍋

6) 肉多多火鍋

7) 22:02 火鍋。樂活

8) 鼎王麻辣鍋

9) 無老鍋

10) 食徒麻辣鍋

11) 泰滾泰式火鍋

分享 facebook

文／吳丁江/River

本文經授權轉載自欣傳媒 欣美食，未經允許請勿轉載！