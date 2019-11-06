雪寶迷再衝一波！ 威秀《冰雪奇緣2》雪寶爆米花桶、雪花泡泡罐、夢幻水晶杯質感爆棚

2019-11-06 15:49 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



萬眾矚目的《冰雪奇緣2》將於11月21日登場，繼上週推出「雪寶招手帽」和「雪寶玩偶」開賣後，威秀影城再堆出第二波電影套餐，被各界敲碗、被粉絲譽為媲美迪士尼樂園的造型爆米花桶、飲料杯終於出爐，超精緻造型質感讓粉絲們不禁留言讚嘆，預計於11/08起全台正式開賣，雪寶迷準備再衝一波！

電影版雪寶造型爆米花桶、電影版雪寶水晶杯。圖／威秀影城 分享 facebook

超高人氣的呆萌雪寶配合這次電影劇情推出楓葉款系列商品，「雪寶水晶杯」搭配楓葉橘色通透的水晶球杯身上頭還有一隻精緻迷你雪寶，「雪寶造型爆米花桶」圓形外殼嚴選質感馬卡龍橘色，配上楓葉葉片環狀點綴，立體雪寶從中往外張手討抱的呆傻萌樣，讓人看了直呼太放火了。

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電影版雪寶造型爆米花桶。圖／威秀影城 分享 facebook

電影版雪寶水晶杯。圖／威秀影城 分享 facebook

不讓雪寶專美於前，威秀影城照顧到小粉絲的公主夢，獨家推出公主套餐，也推出「炫光造型爆米花桶」，有著炫光材質的爆米花桶會隨著不同角度發出炫光，每條馬路瞬間成為女孩時尚伸展台！

ELSA炫光造型爆米花桶。圖／威秀影城 分享 facebook

「雪花魔法杖造型飲料杯」再變身！雪花造型的魔法杖飲料杯，在喝完飲料之後，下方可以做為盛裝泡泡水的容器，配上七彩泡泡絕對讓所有小公主們愛不釋手。

雪花魔法杖吹泡泡造型飲料杯。圖／威秀影城 分享 facebook

雪花魔法杖吹泡泡造型飲料杯。圖／威秀影城 分享 facebook

第二波《冰雪奇緣2》限量商品，將於11/08(五)全台威秀獨家開賣，凡刷花旗銀行信用卡可享9折優惠。兩款套餐分別再送出設計款「獨家電影版公主貼紙」與「獨家電影版雪寶貼紙」各乙張，睽違6年的冰雪粉、雪寶迷千萬不要錯過！

哪裡買？

《冰雪奇緣2》雙萌雪寶電影套餐

開賣日期：11月08日(五)上市

內容：1個電影版雪寶造型爆米花桶+1個電影版雪寶水晶杯+1杯大杯飲料+贈送「獨家電影版雪寶貼紙」

售價：NT.699

《冰雪奇緣2》冰雪公主電影套餐

開賣日期：11月08日(五)上市

內容：1個ELSA炫光造型爆米花桶+1個電影版雪寶水晶杯+1杯大杯飲料+贈送「獨家電影版雪寶貼紙」

售價：NT.699

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