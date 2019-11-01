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吃堡了沒？ SUBWAY「潛艇堡買一送一」今日限定開跑！

2019-11-01 09:41聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

去年引起粉絲轟動的SUBWAY買一送一又來囉！ 為慶祝每年11月3日是世界三明治日，這回選在11月1日推出SUBWAY「潛艇堡買一送一」優惠活動，快揪好夥伴，一起來吃堡飽囉！

SUBWAY買一送一活動今日開跑。圖／摘自SUBWAY臉書專頁
SUBWAY買一送一活動今日開跑。圖／摘自SUBWAY臉書專頁
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SUBWAY這回推出的一日限定「凡事吃好堡，好事來臨門」活動，從今天早上11點至晚上8點，消費者只要購買一個6吋的潛艇堡，搭配一杯飲料，即可免費贈送一個6吋潛艇堡，每人最多可以買兩份買一送一，共4個優惠。此次活動將與台灣全民食物銀行協會合作，將會愛心響應同步資助「台灣全民食物銀行協會」。

11/1當天全台SUBWAY門市享買一送一優惠。圖／摘自SUBWAY臉書專頁
11/1當天全台SUBWAY門市享買一送一優惠。圖／摘自SUBWAY臉書專頁
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以下注意事項：

(1) 每位顧客最多可購買兩份買一送一優惠，共4個6吋潛艇堡。

(2) 贈送的6吋潛艇堡須與購買的潛艇堡相同口味及相同麵包。

(3) 冷飲限30元以上冷飲，恕不提供更換成湯或咖啡機飲品。

(4) 12吋潛艇堡、沙拉、香烤起司披薩系列和早餐不包含在本次世界三明治日活動內。

(5) 套餐組合、每日超值精選、艇新鮮集點活動及其他優惠恕不與本次活動併用。

(6) 本活動不適用於預約及外送服務。

(7) 新竹高鐵店、台中高鐵店、左營高鐵店、桃園機場店、松山機場店及指定門市不在本次活動範圍內。

(8) SUBWAY®品牌及參與店家保留不經通知終止本活動的權力。

(9) 加量或加料之品項(例如:酪梨泥等)不包含在本次世界三明治日活動內。

「凡事吃好堡，好事來臨門」活動，凡購買一個6吋潛艇堡搭配一杯飲料，即可免費贈送一...
「凡事吃好堡，好事來臨門」活動，凡購買一個6吋潛艇堡搭配一杯飲料，即可免費贈送一個6吋潛艇堡。圖／摘自SUBWAY臉書專頁
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