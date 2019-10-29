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螃蟹控別錯過！ 全台唯一「大閘蟹吃到飽」無限供應 反應狂熱加開中午時段

2019-10-29 15:37聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

老饕們吃起來！全台唯一「大閘蟹吃到飽」正於香格里拉台南遠東飯店「遠東Café」登場，平日只要加價最低777元就有大閘蟹現點現蒸、無限供應吃到飽的服務，而為了要讓想吃的人都吃到，並為擔心晚上吃buffet太罪惡的食客們解套，即日起遠東Café大閘蟹吃到飽“加開中午時段”無限供應美味大閘蟹，螃蟹控們別錯過期間限定美味，供貨結束就吃不到囉！

香格里拉台南遠東飯店推出「超豪邁　大閘蟹飽食季」快閃活動。圖／香格里拉台南遠東國...
香格里拉台南遠東飯店推出「超豪邁　大閘蟹飽食季」快閃活動。圖／香格里拉台南遠東國際大飯店提供
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香格里拉台南遠東國季大飯店今年由蕪湖、陽澄湖、洪澤湖三大湖區，引進新鮮活蟹直送，毎批都擁有合格進口報關證明以及衛生福利部頒發的「輸入許可證」，讓美食饕客們吃得安心又放心。每隻重約3兩的大閘蟹放入紫蘇葉現點現蒸帶有淡淡清香，還有位上無限供應的服務，坐在位子上就能一直狂嗑大閘蟹了！

除此之外，餐檯上亦有多款中西佳餚，包含日式料理、海鮮、現燙牛肉湯、爐烤牛肉、爐烤Pizza、異國美饌、現調飲料，與繽紛甜點鮮果等，可盡情享膏滿黃肥大閘蟹與多種美味料理。

遠東Cafe「大閘蟹吃到飽」現點現蒸讓饕客們盡情享受膏滿黃肥的大閘蟹。圖／香格里...
遠東Cafe「大閘蟹吃到飽」現點現蒸讓饕客們盡情享受膏滿黃肥的大閘蟹。圖／香格里拉台南遠東國際大飯店提供
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「超豪邁　大閘蟹飽食季」分批引進活蟹至供貨結束止，每人以原餐費另外加購，週日至週四晚餐每位成人加價777元；每日午餐時段、週五及週六晚餐時段每位成人加價888元；兒童不分時段優惠加價每位666元，即可升等享有現點現蒸大閘蟹無限供應吃到飽，以上價格需再加一成服務費。

遠東Café 超豪邁大閘蟹飽食季快閃。圖／香格里拉台南遠東國際大飯店提供
遠東Café 超豪邁大閘蟹飽食季快閃。圖／香格里拉台南遠東國際大飯店提供
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香格里拉台南遠東國際大飯店

地址：台南市東區大學路西段89號

電話：(06)702 8856

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