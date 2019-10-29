螃蟹控別錯過！ 全台唯一「大閘蟹吃到飽」無限供應 反應狂熱加開中午時段

2019-10-29 15:37 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



老饕們吃起來！全台唯一「大閘蟹吃到飽」正於香格里拉台南遠東飯店「遠東Café」登場，平日只要加價最低777元就有大閘蟹現點現蒸、無限供應吃到飽的服務，而為了要讓想吃的人都吃到，並為擔心晚上吃buffet太罪惡的食客們解套，即日起遠東Café大閘蟹吃到飽“加開中午時段”無限供應美味大閘蟹，螃蟹控們別錯過期間限定美味，供貨結束就吃不到囉！

香格里拉台南遠東飯店推出「超豪邁 大閘蟹飽食季」快閃活動。圖／香格里拉台南遠東國際大飯店提供 分享 facebook

香格里拉台南遠東國季大飯店今年由蕪湖、陽澄湖、洪澤湖三大湖區，引進新鮮活蟹直送，毎批都擁有合格進口報關證明以及衛生福利部頒發的「輸入許可證」，讓美食饕客們吃得安心又放心。每隻重約3兩的大閘蟹放入紫蘇葉現點現蒸帶有淡淡清香，還有位上無限供應的服務，坐在位子上就能一直狂嗑大閘蟹了！

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

除此之外，餐檯上亦有多款中西佳餚，包含日式料理、海鮮、現燙牛肉湯、爐烤牛肉、爐烤Pizza、異國美饌、現調飲料，與繽紛甜點鮮果等，可盡情享膏滿黃肥大閘蟹與多種美味料理。

遠東Cafe「大閘蟹吃到飽」現點現蒸讓饕客們盡情享受膏滿黃肥的大閘蟹。圖／香格里拉台南遠東國際大飯店提供 分享 facebook

「超豪邁 大閘蟹飽食季」分批引進活蟹至供貨結束止，每人以原餐費另外加購，週日至週四晚餐每位成人加價777元；每日午餐時段、週五及週六晚餐時段每位成人加價888元；兒童不分時段優惠加價每位666元，即可升等享有現點現蒸大閘蟹無限供應吃到飽，以上價格需再加一成服務費。

遠東Café 超豪邁大閘蟹飽食季快閃。圖／香格里拉台南遠東國際大飯店提供 分享 facebook

香格里拉台南遠東國際大飯店

地址：台南市東區大學路西段89號

電話：(06)702 8856

延伸閱讀：

．現省百元吃超飽！麥當勞高CP值「輕奢華餐」點法曝光 小資必備４寶

．星巴克瘋萬聖 10/30、10/31推星光好友買一送一！ 南瓜那堤、萬聖黑貓系列陪你共度