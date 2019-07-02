珍珠無極限！日本瘋「珍珠麻婆豆腐」 台灣有「珍珠麻婆拌麵」嚐起來一點也不怪

2019-07-02 15:55 聯合新聞網 文／遊妤思



以為在奶茶、挫冰裡才看得見珍珠的身影，那你就大錯特錯啦！日本近期掀起一波瘋狂無極限「珍珠料理風」，陸續研究以珍珠入菜料理美食，推出珍珠沾麵、珍珠蛋包飯、珍珠奶茶泡飯到珍珠麻婆豆腐等，可以說是一道比一道口味還要重呀！沒想到，現在台灣也吃得到「珍珠麻婆拌麵」了，這麼獵奇的珍珠美食，你也想嚐嚐嗎？

組圖／擷取自娛看日本粉絲團、IG:littlek11037授權提供 分享 facebook

網友ikari_an實作麻婆珍珠豆腐。圖／IG:ikari_an授權提供 分享 facebook

日本最近流行的珍珠獵奇料理，讓不少台灣網友感到不可思議，比方說麵屋武藏五輪洞推出了珍奶沾麵。據了解，台北東區壹の穴拉麵店推出「珍珠麻婆拌麵」，是店長受到了麻婆珍珠衝擊與啟發，就著手研製這道神秘料理，吃過的網友覺得珍珠真的可以取代原本豆腐口感，加上帶有麻辣的肉燥搭配，其實吃起來沒有想像中的那麼奇怪。

壹の穴「麻婆珍珠拌麵」 250元

麻婆珍珠拌麵。圖／取自麵屋壹の穴 ICHI粉絲團 分享 facebook

這碗麵的出發設計點非常有創意，口味卻意外地中規中矩，所以有興趣嘗鮮的朋友可以不用害怕、勇敢點下去。網友littlek11037品嚐後分析道，麵裡所使用的珍珠本身並沒有味道，經煮過熱透後，並不會像珍奶裡的珍珠一樣彈牙破壞麵的口感，可比喻形容為很多水晶餃的皮撒進拌麵裡，而碗裡的珍珠是咖啡色半透明的，配色上與肉燥很合，就視覺上也沒有衝擊突兀感，反而有晶瑩剔透的美感。

圖／IG:littlek11037授權提供 分享 facebook

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麵屋壹の穴 ICHI

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