親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
人氣美食特蒐
甜點午茶
特色餐飲
異國美食
最愛咖啡香
美食DIY
名人報報

去年8月傳跳票 高雄大八飯店今宣布停業

考完對答案！108大學指考 英文試題解答(含非選)

珍珠無極限！日本瘋「珍珠麻婆豆腐」 台灣有「珍珠麻婆拌麵」嚐起來一點也不怪

2019-07-02 15:55聯合新聞網 文／遊妤思

以為在奶茶、挫冰裡才看得見珍珠的身影，那你就大錯特錯啦！日本近期掀起一波瘋狂無極限「珍珠料理風」，陸續研究以珍珠入菜料理美食，推出珍珠沾麵、珍珠蛋包飯、珍珠奶茶泡飯到珍珠麻婆豆腐等，可以說是一道比一道口味還要重呀！沒想到，現在台灣也吃得到「珍珠麻婆拌麵」了，這麼獵奇的珍珠美食，你也想嚐嚐嗎？

組圖／擷取自娛看日本粉絲團、IG:littlek11037授權提供
組圖／擷取自娛看日本粉絲團、IG:littlek11037授權提供
分享

網友ikari_an實作麻婆珍珠豆腐。圖／IG:ikari_an授權提供
網友ikari_an實作麻婆珍珠豆腐。圖／IG:ikari_an授權提供
分享

日本最近流行的珍珠獵奇料理，讓不少台灣網友感到不可思議，比方說麵屋武藏五輪洞推出了珍奶沾麵。據了解，台北東區壹の穴拉麵店推出「珍珠麻婆拌麵」，是店長受到了麻婆珍珠衝擊與啟發，就著手研製這道神秘料理，吃過的網友覺得珍珠真的可以取代原本豆腐口感，加上帶有麻辣的肉燥搭配，其實吃起來沒有想像中的那麼奇怪。

壹の穴「麻婆珍珠拌麵」 250元

麻婆珍珠拌麵。圖／取自麵屋壹の穴 ICHI粉絲團
麻婆珍珠拌麵。圖／取自麵屋壹の穴 ICHI粉絲團
分享

這碗麵的出發設計點非常有創意，口味卻意外地中規中矩，所以有興趣嘗鮮的朋友可以不用害怕、勇敢點下去。網友littlek11037品嚐後分析道，麵裡所使用的珍珠本身並沒有味道，經煮過熱透後，並不會像珍奶裡的珍珠一樣彈牙破壞麵的口感，可比喻形容為很多水晶餃的皮撒進拌麵裡，而碗裡的珍珠是咖啡色半透明的，配色上與肉燥很合，就視覺上也沒有衝擊突兀感，反而有晶瑩剔透的美感。

圖／IG:littlek11037授權提供
圖／IG:littlek11037授權提供
分享

圖／IG:littlek11037授權提供
圖／IG:littlek11037授權提供
分享

麵屋壹の穴 ICHI

地址：台北市大安區延吉街137巷22號

電話：（02）2711－4319

時間：週二至日11：30～15：00、17：30～21：00（週一休）

相關新聞

台中人私藏！高空賞夜景秘境　25樓平價丹堤咖啡旋轉餐廳

2019-06-13 19:55

隱身文華酒店電話亭內 紐約來的「密室酒吧」在這

2019-06-12 20:54

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

搭火車最重要的小事！台鐵在地風味便當你吃過幾種？

2019-05-07 11:56

「水族箱、冠軍獎盃、野餐桌」當餐盤！中餐廳也能拍出夢幻IG打卡照

2019-05-03 09:58

不用再討論誰剝蝦！夏日來碗IG超狂澎湃蝦仁飯

2019-04-22 18:30

侍酒師到底在做什麼？

2019-04-16 22:05

全球第一家米其林「鐵板燒」！台北海外店進駐微風46樓

2019-04-04 12:00

細品日本「岩手地酒」海味魅力！大安「MURA36」餐酒館

2019-03-28 15:42

揪閨蜜一起桃醉！臺虎精釀「招桃花水果酒」全台7-11獨家開賣 來求月老幫成全

2019-03-12 10:06

飯店大廚示範 川、粵、日式年菜改造料理

2019-02-09 18:40

香港廟街必吃煲仔飯興記菜館來了 進駐微風南山首四日買一送一

2018-12-27 17:00

秀蘭小館／古龍、張學良、蔣緯國、郎靜山 民國風流人物的廚房

2018-12-24 00:47

大台北美食／無肉不歡大口吃肉！米其林牛排、炸牛排推薦

2018-12-17 10:00

朝聖曼谷 東京 香港亞洲米其林餐廳

2018-12-02 17:09

不是夢幻少女也能品嚐的醇厚成熟大人味甜點

2018-11-26 12:46

鮭魚專賣店變身「北歐小酒館」 包吃包喝「餐酒組」199元起

2019-06-27 17:56

微醺就靠它！酒精濃度9.99%的「冰啤」上市

2019-06-22 19:00

鹽水雞、東坡肉、蹦米香變身下午茶 貳樓x包果概念店進軍中山商圈

2019-06-12 10:06

文青石頭火鍋「石研室」進駐南港 整隻雞腿先煎後炒再煮鍋

2019-06-04 17:13

90分鐘調酒免費喝到飽！乾杯慶祝20歲 啤酒升級「公升」巨無霸杯

2019-06-04 16:01

不只IKEA！火鍋超市始祖「祥富水產」終於要到「新店」了

2019-05-28 15:37

甘牌燒味在台首次出新菜！ 「伊比利豬叉燒」連肥肉都燒得香噴噴

2019-05-28 11:46

梅酒迷不用出國就可補貨了 「天滿天神梅酒祭」百款日本各地特色梅酒、果實酒

2019-05-09 17:21

免費送200顆蛋撻！「太興茶餐廳」5/10開幕　冰鎮奶茶、特搜叉燒必點

2019-05-08 16:57

最「青」的台灣鮮釀啤酒來了！不只能喝，還可以大口「吃」

2019-05-04 13:31

台灣之光！金車噶瑪蘭搬回11面金牌 首度奪下最高榮譽「白金獎」

2019-05-02 16:24

針對女性設計全新王將風格 「餃子の王將」4月27日台北店開幕

2019-04-25 08:13

僅8家門市販售！肯德基炸雞隱藏版新品「哈妮蜜脆雞」

2019-04-22 16:44

第二件炸物半價！繼光香香雞搭配漫威、母親節推出18天優惠

2019-04-17 09:53

直送火烤美味! 漢堡王Uber Eats上線4/22前免運3次

2019-03-27 10:50

珍珠控快喝一波！「咖啡珍珠歐蕾」超商也喝得到　限時第2杯6折

2019-03-19 16:07

水果進得去 氣泡出得來！第一款吃得到小黃瓜的飲料，網美搶翻了

2019-03-19 11:58

這家餐廳的菜 被畫進「日本最暢銷漫畫」裡了！

2019-03-08 11:19

你的小飛象跑出來了！影城獨家玩偶萌翻少女尖叫

2019-03-07 15:19

台灣烏龍躍上國際「XIE XIE」時尚茶品牌

2019-03-03 11:26

藥草也能釀酒？十大網友最愛的台精釀啤酒　 沒喝過別說你是辣台派

2019-03-02 08:02

「賞櫻」豈能沒有它？這些「花見酒」首度登台

2019-03-01 13:31

奢華吃法三連發！海膽黑鮪魚子醬 阿舍級早午餐

2019-02-16 13:00
看更多

熱門文章

新菜單公開！拿坡里炸雞店7月2日正式開幕

2019-07-01 21:01

慶中職Lamigo桃猿奪冠！全家便利商店「限時3天」大冰美、大冰拿買1送1

2019-06-26 15:46

終於回歸本業！拿坡里開「炸雞專賣店」 網笑：被披薩耽誤好久

2019-06-26 10:40

星巴克歡慶IG追蹤人數破45萬　「好友分享日」買一送一又來了！

2019-06-24 13:52

不是真的喜歡你！調查證實：超過3成女性約會只為「吃免錢大餐」

2019-06-24 12:41

奶茶控新寵！「鐵觀音奶蓋珍珠奶茶雪糕」茶香四溢　一支不到20元

2019-06-25 16:03

太想喝！IKEA開賣「泰式奶茶＋珍珠」　滿滿甜味只要45元

2019-06-24 11:48

年銷2,600萬個 這四天「豬肉滿福堡加蛋」買一送一

2019-06-25 10:30

最大蔬食Buffet果然匯板橋店開幕 首端新北綠竹筍祭

2019-06-26 15:00

星冰樂買一送一！ 星巴克推一日限定「星冰樂」+「黑色派對」飲料享特價

2019-07-01 11:43

IG今夏打卡最夯！「楊枝甘露」手搖杯限時販售 你喝了嗎？

2019-06-28 16:16

麥當勞新口味「森永牛奶糖冰炫風」來了！ 再加碼4天「豬肉滿福堡加蛋」買一送一

2019-06-24 13:29

手作料理日常／夏日清新酸甜滋味「檸檬咖啡糖片」

2019-06-25 12:03

龍蝦、牛小排5折！台北最大火鍋超市「前鎮水產」2號店6月28日開幕

2019-06-26 15:40

內用限塑吸管7月1日上路 預計每年少1億支

2019-06-25 10:35

限時7天！超人氣「正面奶酥」快閃台北　烤到香酥誘人的厚片吐司必衝啊

2019-06-21 22:32

超商首見！全家推韓國街頭小吃「魚板OPPA」　首波只有7家門市吃得到

2019-06-25 12:27

巨蟹座、獅子座注意！王品7餐廳「暑假壽星」優惠　鮪魚、龍蝦都能挑

2019-06-28 14:45

布蕾控快衝！八月堂新品「焦糖烤布蕾」 每日限量40顆

2019-06-20 17:48

香菜控必備！台式香菜粉撒上變「香菜霜淇淋」　鹽酥雞、甜不辣也能立馬美味升級

2019-06-27 16:19

101門市限定! 摩斯超狂「海陸饗宴珍珠堡」網友：直接飽到隔天

2019-07-01 13:57

吃得到蘋果丁！杜老爺隱藏冰品「哈密瓜甜筒」回歸了，抹茶口味也超欠吃

2019-06-25 22:32

新增30款壽司、2間門市！「壽司郎」外帶服務升級了

2019-06-25 13:26

200間炸雞、啤酒攤嗨翻5天！大邱「炸雞啤酒節」7／17登場

2019-06-29 15:17

超狂2cm厚切芋泥！7-11中秋預購「振頤軒芋雪燒」芋頭控消暑必吃

2019-06-17 13:25

影／受刑人出獄前先開店 台東武陵咖啡廳全國第1例

2019-06-27 08:30

IG已暴動！日本超夯「舒芙蕾布丁」全家上市了　焦糖布丁＋蓬鬆舒芙蕾快搶

2019-06-20 20:25

星馬菜「Mamak檔」北車店6/28海南雞腿飯第2份99元 「甘榜」7/1開幕優惠買一送一

2019-06-24 15:32

冰過更好吃！7-11推「新竹福源花生醬蛋捲」吃得到滿嘴花生香

2019-06-20 18:55

春水堂7/1推網友票選菜色 排骨酥麵、紅豆奶酪重出江湖

2019-06-26 11:11

地點確定了! Lady M全台第三家「台中店」8月底登場

2019-07-01 12:17

蠟筆小新粉絲注意！《康青龍x蠟筆小新》聯名明開跑　９款實用周邊快來蒐集！

2019-06-20 16:55

手搖飲可以天天喝？「梅大梅小健康果飲」純天然ㄟ尚讚

2019-06-29 16:30

肯德基出新「雞」 還有這款蛋撻甜蜜回歸

2019-06-25 18:44

暑假延長優惠! 繼光香香雞「99元超值三件嗑」這33間門市買的到

2019-06-28 10:16

連續56天買一送一! 漢堡王暑期超狂優惠券手刀下載

2019-06-17 18:39

Share le Pain再推新口味！「蜂蜜極生吐司」 吃得到香甜蜂蜜丁

2019-06-17 17:36

台中５家「超誘人甜食」推薦！邊走邊吃的散步點心

2019-06-23 12:23

文青風、療癒系美食都來了！50家美食、800座席 京站打造台北西區百貨最大美食街

2019-06-28 21:53

銅板價必搶！「森永牛奶糖Ｘ全聯」7款聯名甜點～復刻大人味

2019-06-26 12:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top