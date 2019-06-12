親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
人氣美食特蒐
甜點午茶
特色餐飲
異國美食
最愛咖啡香
美食DIY
名人報報

不斷更新／香港示威者且戰且退 金鐘道開始清場

不斷更新／桃議會旁槍擊案 歹徒深夜棄械投降 釋放全部人質

隱身文華酒店電話亭內 紐約來的「密室酒吧」在這

2019-06-12 20:54行遍天下

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【圖．文｜行遍天下．部分圖片提供｜香港旅遊發展局】

圖片提供｜香港旅遊發展局
圖片提供｜香港旅遊發展局
分享

這是一間名符其實的密室酒吧，鑽入置地文華酒店內， 循著工作人員指示上了半階梯，怎樣遍尋不著酒吧入口只見一個電話亭，推開電話亭門扉、拿起電話狐疑一按，霎那間電話亭門旋轉把其他人隱於身後，眼前的黑幕逐漸敞開，

「Please Don't Tell」(簡稱PDT)超級低調地隱藏在電話亭裡， 這才真正見了面。

走入酒吧內，只能容納大約十五人的空間。
走入酒吧內，只能容納大約十五人的空間。
分享

來自紐約已多年獲選為全球最佳酒吧的PDT，除了深受紐約人熱愛之外，首次踏出美國就以香港為基地展開另一頁。在室內的空間設計，由香港知名設計師 Nelson Chow領軍，不改紐約精神的「玩味」調性，用電話亭當成入口，開啟一段好玩的調酒時光。

即使距離紐約遙遠，遠自美國而來Adam Schmidht坐鎮香港。
即使距離紐約遙遠，遠自美國而來Adam Schmidht坐鎮香港。
分享

移植紐約酒吧裡經典的紅磚牆、水牛頭等動物標本，並再加入與酒吧精神一致的復古及現代經典風格。吧檯後方， 一隻站起來的兔子頂著大波浪捲髮、手拿著槍正專注地迎接著客人，牆上的公雞昂首正要闊步…很像所有奇怪的事情到了PDT之後，都變得不奇怪了。

當然，最知名的創意調酒是讓PDT客人最著迷的一環，這個部分也移植到香港店裡，調酒師 Jim Meehan、Jeff Bell 以及由Adam Schmidht 帶領的專業酒吧團隊進駐，除了把紐約特色的經典調酒 Benton´s Old Fashion等一併納入菜單外，更也有專門為了香港店特調，例如使用龍王福建柚子啤調製的Big Fan等特色調酒。

具有跟紐約本店一樣特色，動物標本與紅磚。
具有跟紐約本店一樣特色，動物標本與紅磚。
分享

酒吧前優雅的坐下，點上一杯屬於自己的調酒，吧檯閃耀著光芒映照著天花板玻璃與吧檯的反光，調酒吧上調酒身影、燈光折射，搭配著醉眸微酣的特製優雅酒品，更讓人能感受到來自紐約無限的創造與活力。

光線折射成影子，切片楊桃在調酒裡成了最耀眼的星星。
光線折射成影子，切片楊桃在調酒裡成了最耀眼的星星。
分享

經典調酒Old Fashion是紐約店的人氣酒品，這裡更獨有幾款「香港限定」。
經典調酒Old Fashion是紐約店的人氣酒品，這裡更獨有幾款「香港限定」。
分享

　

景點介紹

Please Don't Tell

地址｜香港中環皇后大道中十五號(置地廣場)

電話｜+852-2132-0188

網址｜www.mandarinoriental.com.hk

營業｜週一至四17:00～凌晨1:30、週五六至凌晨2:00、週日至00:30

　

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

更多好吃好玩：《行遍天下》影音

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

酒吧紐約香港

行遍天下

行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團

相關新聞

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

搭火車最重要的小事！台鐵在地風味便當你吃過幾種？

2019-05-07 11:56

「水族箱、冠軍獎盃、野餐桌」當餐盤！中餐廳也能拍出夢幻IG打卡照

2019-05-03 09:58

不用再討論誰剝蝦！夏日來碗IG超狂澎湃蝦仁飯

2019-04-22 18:30

侍酒師到底在做什麼？

2019-04-16 22:05

全球第一家米其林「鐵板燒」！台北海外店進駐微風46樓

2019-04-04 12:00

細品日本「岩手地酒」海味魅力！大安「MURA36」餐酒館

2019-03-28 15:42

揪閨蜜一起桃醉！臺虎精釀「招桃花水果酒」全台7-11獨家開賣 來求月老幫成全

2019-03-12 10:06

飯店大廚示範 川、粵、日式年菜改造料理

2019-02-09 18:40

香港廟街必吃煲仔飯興記菜館來了 進駐微風南山首四日買一送一

2018-12-27 17:00

秀蘭小館／古龍、張學良、蔣緯國、郎靜山 民國風流人物的廚房

2018-12-24 00:47

大台北美食／無肉不歡大口吃肉！米其林牛排、炸牛排推薦

2018-12-17 10:00

朝聖曼谷 東京 香港亞洲米其林餐廳

2018-12-02 17:09

不是夢幻少女也能品嚐的醇厚成熟大人味甜點

2018-11-26 12:46

鹽水雞、東坡肉、蹦米香變身下午茶 貳樓x包果概念店進軍中山商圈

2019-06-12 10:06

文青石頭火鍋「石研室」進駐南港 整隻雞腿先煎後炒再煮鍋

2019-06-04 17:13

90分鐘調酒免費喝到飽！乾杯慶祝20歲 啤酒升級「公升」巨無霸杯

2019-06-04 16:01

不只IKEA！火鍋超市始祖「祥富水產」終於要到「新店」了

2019-05-28 15:37

甘牌燒味在台首次出新菜！ 「伊比利豬叉燒」連肥肉都燒得香噴噴

2019-05-28 11:46

梅酒迷不用出國就可補貨了 「天滿天神梅酒祭」百款日本各地特色梅酒、果實酒

2019-05-09 17:21

免費送200顆蛋撻！「太興茶餐廳」5/10開幕　冰鎮奶茶、特搜叉燒必點

2019-05-08 16:57

最「青」的台灣鮮釀啤酒來了！不只能喝，還可以大口「吃」

2019-05-04 13:31

台灣之光！金車噶瑪蘭搬回11面金牌 首度奪下最高榮譽「白金獎」

2019-05-02 16:24

針對女性設計全新王將風格 「餃子の王將」4月27日台北店開幕

2019-04-25 08:13

僅8家門市販售！肯德基炸雞隱藏版新品「哈妮蜜脆雞」

2019-04-22 16:44

第二件炸物半價！繼光香香雞搭配漫威、母親節推出18天優惠

2019-04-17 09:53

直送火烤美味! 漢堡王Uber Eats上線4/22前免運3次

2019-03-27 10:50

珍珠控快喝一波！「咖啡珍珠歐蕾」超商也喝得到　限時第2杯6折

2019-03-19 16:07

水果進得去 氣泡出得來！第一款吃得到小黃瓜的飲料，網美搶翻了

2019-03-19 11:58

這家餐廳的菜 被畫進「日本最暢銷漫畫」裡了！

2019-03-08 11:19

你的小飛象跑出來了！影城獨家玩偶萌翻少女尖叫

2019-03-07 15:19

台灣烏龍躍上國際「XIE XIE」時尚茶品牌

2019-03-03 11:26

藥草也能釀酒？十大網友最愛的台精釀啤酒　 沒喝過別說你是辣台派

2019-03-02 08:02

「賞櫻」豈能沒有它？這些「花見酒」首度登台

2019-03-01 13:31

奢華吃法三連發！海膽黑鮪魚子醬 阿舍級早午餐

2019-02-16 13:00

台灣味入酒 冠軍調酒師用「地瓜」前進荷蘭！

2019-02-15 13:06

四大宴廳年菜 威士忌上桌

2019-02-03 20:00

「可以喝的香水」 情人節玩創意送這禮

2019-02-02 13:20

脫單就靠這餐！3大西餐廳西洋情人節套餐全攻略

2019-01-31 18:20
看更多

熱門文章

南、北粽子大戰！網友投票竟一面倒 超過7成喜歡這口味

2019-06-07 12:55

開工不憂鬱！連續兩天「星巴克買一送一」收心操 ６大星巴克景觀門市美景安慰上班族的心

2019-06-10 09:25

蛋炒飯290元卻用「格子籠雞蛋」挨批！鼎泰豐急聲明：符合政府法令

2019-06-06 18:19

限定５天買一送一！ 星巴克初夏新品上市 大推芒果泡芙、爆漿咖啡星球&西瓜荔枝蘆薈星冰樂

2019-06-12 11:13

第一名最解渴！台灣人最愛10大飲料口味大公開

2019-06-10 10:15

連假放完不憂鬱！星巴克今明推限時「買一送一」

2019-06-10 10:20

星巴克買一送一又來了！「星光+晨光」今起連續4天好友分享揪一波

2019-06-03 07:36

喝星巴克、路易莎...原來咖啡要這樣買才划算

2019-06-12 16:06

日本珍奶太夯！他「自煮珍珠」出意外 崩潰求救網友笑翻

2019-06-11 11:40

天母人私藏的愛店　老牌西點麵包「全統」巷子內吃貨才知

2019-06-05 19:16

大公開／台鐵年賣1千萬個排骨便當　全台5地炸排骨方法「不一樣」

2019-06-05 16:41

7-ELEVEN歷年最大投資！砸12億只為讓CITY CAFÉ更好喝

2019-06-11 12:20

日超夯「柯南碳酸飲料」小七現身 想收「這款」網友哀嚎找不到！

2019-06-10 15:07

口感激似冰淇淋！ 「爪畦藍蕉」披高顏值藍色外衣　老饕讚「香蕉界哈根達斯」

2019-06-11 10:42

好市多超強轉運美食 他吃完豬腳大樂透爽中2000

2019-06-06 12:10

玩具總動員4「披薩星球」火箭爆米花、三眼怪杯6/6開賣 來影城帶回家

2019-06-04 15:31

會爆漿的珍珠！星巴克「珍珠星冰樂」回歸了，全新口味西瓜荔枝蘆薈超欠喝

2019-06-10 23:12

一芳限定「大村葡萄水果茶」只賣到7/9日　原茶類4款買中升大

2019-06-11 14:50

大人專屬！全家推貝禮詩奶茶、奶酒冰淇淋 IG搶開箱

2019-06-06 12:10

MLD微風南山3餐廳閃撤 每月賠500萬讓大股東急收手

2019-06-12 17:43

平價牛排口感像麵筋？網讚「但玉米濃湯超好喝」

2019-06-07 11:42

台灣人最愛喝的咖啡？「拿鐵」以近5成的支持率奪冠

2019-06-08 14:14

蔬食界吃到飽插旗新北市！果然匯板橋店6/22試營運、6/25正式開幕

2019-06-12 12:20

柯基屁屁麵包萌翻網民　網民爆笑：不要放巧克力醬！

2019-06-09 13:30

CITY CAFE全新「精品」咖啡 搶攻高端饕客商機

2019-06-10 16:39

「夏酒菜」挑戰味蕾！王朝酒店自助餐推火焰干貝吃到飽 紅白酒無限暢飲

2019-06-11 18:58

水果冰不只有冰！高雄「芒果霜淇淋」直接尬一顆芒果當基底

2019-06-09 21:00

30種串炸、20種飲品吃到飽！ 「串家物語」6月進駐板橋

2019-06-12 09:45

開賣就瘋搶！日本超美醬油碟 浮出水彩風富士山、嚴島神社

2019-06-08 19:00

肯德基神推「炸雞皮」涮嘴又超多汁！　引爆眾國網友熱議

2019-05-31 13:43

台中逢甲排隊美食現在台北吃得到 KACHI泡芙聯名舒油頭快閃SOGO狂吸人潮

2019-05-15 22:14

全台最大「啤酒複合式餐廳」新開幕！燒肉屋裡賣啤酒冰淇淋

2019-06-08 12:30

站著吃烤肉！韓國「新村」6／5首賣第1餐　200份牛肉秒完售

2019-06-05 18:02

「日系最強果汁」登台！碧昂絲的最愛、JAL頭等艙專屬飲品

2019-06-10 13:37

夏日吃芒果、喝鳳梨超消暑　盤點台北市必嘗10間「文青系」酸甜冰飲甜點

2019-06-12 10:11

卡通角色魅力發燒! 柯南、拉拉熊快閃店齊登場

2019-06-09 16:50

外食族必看！「吃超商減肥法」7-ELEVEN隱藏版三餐菜單趕快儲存

2019-06-05 15:49

傳漢堡王將南下開高雄首店 官方回應了

2019-06-04 15:41

端午連假「寫信給屈原」！連鎖咖啡 拿鐵加鹽大杯75折

2019-06-06 15:53

響應限塑！全台肯德基11日起「不提供塑膠吸管」

2019-06-11 19:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top