隱身文華酒店電話亭內 紐約來的「密室酒吧」在這

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【圖．文｜行遍天下．部分圖片提供｜香港旅遊發展局】

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這是一間名符其實的密室酒吧，鑽入置地文華酒店內， 循著工作人員指示上了半階梯，怎樣遍尋不著酒吧入口只見一個電話亭，推開電話亭門扉、拿起電話狐疑一按，霎那間電話亭門旋轉把其他人隱於身後，眼前的黑幕逐漸敞開，

「Please Don't Tell」(簡稱PDT)超級低調地隱藏在電話亭裡， 這才真正見了面。

走入酒吧內，只能容納大約十五人的空間。 分享 facebook

來自紐約已多年獲選為全球最佳酒吧的PDT，除了深受紐約人熱愛之外，首次踏出美國就以香港為基地展開另一頁。在室內的空間設計，由香港知名設計師 Nelson Chow領軍，不改紐約精神的「玩味」調性，用電話亭當成入口，開啟一段好玩的調酒時光。

即使距離紐約遙遠，遠自美國而來Adam Schmidht坐鎮香港。 分享 facebook

移植紐約酒吧裡經典的紅磚牆、水牛頭等動物標本，並再加入與酒吧精神一致的復古及現代經典風格。吧檯後方， 一隻站起來的兔子頂著大波浪捲髮、手拿著槍正專注地迎接著客人，牆上的公雞昂首正要闊步…很像所有奇怪的事情到了PDT之後，都變得不奇怪了。

當然，最知名的創意調酒是讓PDT客人最著迷的一環，這個部分也移植到香港店裡，調酒師 Jim Meehan、Jeff Bell 以及由Adam Schmidht 帶領的專業酒吧團隊進駐，除了把紐約特色的經典調酒 Benton´s Old Fashion等一併納入菜單外，更也有專門為了香港店特調，例如使用龍王福建柚子啤調製的Big Fan等特色調酒。

具有跟紐約本店一樣特色，動物標本與紅磚。 分享 facebook

酒吧前優雅的坐下，點上一杯屬於自己的調酒，吧檯閃耀著光芒映照著天花板玻璃與吧檯的反光，調酒吧上調酒身影、燈光折射，搭配著醉眸微酣的特製優雅酒品，更讓人能感受到來自紐約無限的創造與活力。

光線折射成影子，切片楊桃在調酒裡成了最耀眼的星星。 分享 facebook

經典調酒Old Fashion是紐約店的人氣酒品，這裡更獨有幾款「香港限定」。 分享 facebook





景點介紹

Please Don't Tell

地址｜香港中環皇后大道中十五號(置地廣場)

電話｜+852-2132-0188

網址｜www.mandarinoriental.com.hk

營業｜週一至四17:00～凌晨1:30、週五六至凌晨2:00、週日至00:30





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