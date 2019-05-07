搭火車最重要的小事！台鐵在地風味便當你吃過幾種？

搭火車出遊旅行，最讓人想念的滋味就是台鐵便當了！除了常見的排骨便當，台鐵也推出各縣市在地食材特色便當，一起體驗品嚐吧！

▲圖片提供／交通部台灣鐵路管理局 分享 facebook

★台鐵阿里山特色便當

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由台鐵餐旅服務總所高雄餐廳製作，以香滷排骨、香烤鯖魚雙拼主菜，搭配阿里山在地特產，包含龍鬚菜、筍子、彩椒、滷蛋、櫻花魚板、紫蘇梅等6樣配菜；另特別放上一顆獨具阿里山風情的紫蘇梅，酸甜開胃，讓人吃得津津有味！

【INFO】

售價：100元

販售據點：嘉義後站販賣台、新左營車站2樓餐

旅販賣台、新左營高鐵販賣台、高雄前站1樓販售台，每日中午限量供應，售完為止。

預購專線：（07）235-8765（08：00∼17：00，請於用餐前1天訂購）





★台鐵花東特蔬便當（葷食）

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一次吃得到原住民風味鹹豬肉、花東海產鬼頭刀魚排等雙拼主菜！花東特蔬便當不僅主菜迷人，配菜也十分精采，特別搭配秀林及新城鄉特產的紫色地瓜、壽豐鄉的黃金蜆丸、花東地區出產的洛神花、龍鬚菜或過貓，以及車勤服務部花蓮分部的招牌滷豆干，豐富菜色讓人食指大動！

【INFO】

售價：100元

販售據點：花蓮車站前站候車室

販售時間：09：00∼18：00（售完為止）

預購專線：（03）833-9328（08：30∼17：30，請於用餐前1天訂購）





★台鐵宜蘭風味便當

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精選蘭陽平原盛產的農、漁特產，包含宜蘭蔗香櫻桃鴨、蘇澳烤鯖魚、宜蘭酥炸芋丸、三星蔥煎菜脯蛋、蘭陽季節時蔬、礁溪蜜汁金棗果等在地食材皆成為美味的便當要角，有別於一般排骨便當的菜色呈現，帶來新鮮感與味蕾新體驗。

【INFO】

售價：100元

販售據點：台北（夢工場）、松山（夢工場）、樹林車站、汐止車站、七堵車站餐旅賣台，現場售完為止。

販售時間：10：30∼售完為止

預購專線：（02）2455-3561





★日式豬排便當

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以百吃不膩、厚實飽足的日式炸豬排為主角，是一款大小朋友都喜愛的口味！另搭配蜜汁燻魚、烤蛋、起司焗南瓜、炒百合、牛蒡絲、水蓮、青花菜等配菜，蔬菜將隨季節變化調整內容。

【INFO】

售價：100元

販售據點：台北車站

販售時間：一六 12：00、五日 17：30，各30份，現場售完為止。

洽詢專線：（02）2361-9309（一∼五 09：00∼17：00）、（02）2361-1909（六日假 09：00∼17：00）

※不提供預購





★台鐵圓形懷舊排骨菜飯便當

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台鐵便當最讓人懷念的美好滋味非排骨便當莫屬！除了一般常見的排骨便當，台鐵特別推出圓形懷舊排骨菜飯便當，除了帶骨里肌排，另搭配香Q油蔥蝦米飯、青花椰、筍絲、美味滷蛋與麻油瓜。此款便當僅於台中車站與高鐵台中站限定販售。

【INFO】

售價：100元

販售據點：台中車站、高鐵台中站餐旅販賣台，現場售完為止。

預購專線：（04）2222-4683（08：30∼17：00，請於用餐前2天訂購）





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