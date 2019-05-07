親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
人氣美食特蒐
甜點午茶
特色餐飲
異國美食
最愛咖啡香
美食DIY
名人報報

顏清標辦孫子滿月酒 第一道菜就讓賓客瞪大眼

搭火車最重要的小事！台鐵在地風味便當你吃過幾種？

2019-05-07 11:56Taipei Walker

搭火車出遊旅行，最讓人想念的滋味就是台鐵便當了！除了常見的排骨便當，台鐵也推出各縣市在地食材特色便當，一起體驗品嚐吧！

▲圖片提供／交通部台灣鐵路管理局
▲圖片提供／交通部台灣鐵路管理局
分享

★台鐵阿里山特色便當

▲圖片提供／交通部台灣鐵路管理局
▲圖片提供／交通部台灣鐵路管理局
分享

由台鐵餐旅服務總所高雄餐廳製作，以香滷排骨、香烤鯖魚雙拼主菜，搭配阿里山在地特產，包含龍鬚菜、筍子、彩椒、滷蛋、櫻花魚板、紫蘇梅等6樣配菜；另特別放上一顆獨具阿里山風情的紫蘇梅，酸甜開胃，讓人吃得津津有味！

【INFO】

售價：100元

販售據點：嘉義後站販賣台、新左營車站2樓餐

旅販賣台、新左營高鐵販賣台、高雄前站1樓販售台，每日中午限量供應，售完為止。

預購專線：（07）235-8765（08：00∼17：00，請於用餐前1天訂購）


★台鐵花東特蔬便當（葷食）

▲圖片提供／交通部台灣鐵路管理局
▲圖片提供／交通部台灣鐵路管理局
分享

一次吃得到原住民風味鹹豬肉、花東海產鬼頭刀魚排等雙拼主菜！花東特蔬便當不僅主菜迷人，配菜也十分精采，特別搭配秀林及新城鄉特產的紫色地瓜、壽豐鄉的黃金蜆丸、花東地區出產的洛神花、龍鬚菜或過貓，以及車勤服務部花蓮分部的招牌滷豆干，豐富菜色讓人食指大動！

【INFO】

售價：100元

販售據點：花蓮車站前站候車室

販售時間：09：00∼18：00（售完為止）

預購專線：（03）833-9328（08：30∼17：30，請於用餐前1天訂購）


★台鐵宜蘭風味便當

▲圖片提供／交通部台灣鐵路管理局
▲圖片提供／交通部台灣鐵路管理局
分享

精選蘭陽平原盛產的農、漁特產，包含宜蘭蔗香櫻桃鴨、蘇澳烤鯖魚、宜蘭酥炸芋丸、三星蔥煎菜脯蛋、蘭陽季節時蔬、礁溪蜜汁金棗果等在地食材皆成為美味的便當要角，有別於一般排骨便當的菜色呈現，帶來新鮮感與味蕾新體驗。

【INFO】

售價：100元

販售據點：台北（夢工場）、松山（夢工場）、樹林車站、汐止車站、七堵車站餐旅賣台，現場售完為止。

販售時間：10：30∼售完為止

預購專線：（02）2455-3561


★日式豬排便當

▲圖片提供／交通部台灣鐵路管理局
▲圖片提供／交通部台灣鐵路管理局
分享

以百吃不膩、厚實飽足的日式炸豬排為主角，是一款大小朋友都喜愛的口味！另搭配蜜汁燻魚、烤蛋、起司焗南瓜、炒百合、牛蒡絲、水蓮、青花菜等配菜，蔬菜將隨季節變化調整內容。

【INFO】

售價：100元

販售據點：台北車站

販售時間：一六 12：00、五日 17：30，各30份，現場售完為止。

洽詢專線：（02）2361-9309（一∼五 09：00∼17：00）、（02）2361-1909（六日假 09：00∼17：00）

※不提供預購


★台鐵圓形懷舊排骨菜飯便當

▲圖片提供／交通部台灣鐵路管理局
▲圖片提供／交通部台灣鐵路管理局
分享

台鐵便當最讓人懷念的美好滋味非排骨便當莫屬！除了一般常見的排骨便當，台鐵特別推出圓形懷舊排骨菜飯便當，除了帶骨里肌排，另搭配香Q油蔥蝦米飯、青花椰、筍絲、美味滷蛋與麻油瓜。此款便當僅於台中車站與高鐵台中站限定販售。

【INFO】

售價：100元

販售據點：台中車站、高鐵台中站餐旅販賣台，現場售完為止。

預購專線：（04）2222-4683（08：30∼17：00，請於用餐前2天訂購）


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

便當台鐵阿里山

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

「水族箱、冠軍獎盃、野餐桌」當餐盤！中餐廳也能拍出夢幻IG打卡照

2019-05-03 09:58

不用再討論誰剝蝦！夏日來碗IG超狂澎湃蝦仁飯

2019-04-22 18:30

侍酒師到底在做什麼？

2019-04-16 22:05

全球第一家米其林「鐵板燒」！台北海外店進駐微風46樓

2019-04-04 12:00

細品日本「岩手地酒」海味魅力！大安「MURA36」餐酒館

2019-03-28 15:42

揪閨蜜一起桃醉！臺虎精釀「招桃花水果酒」全台7-11獨家開賣 來求月老幫成全

2019-03-12 10:06

飯店大廚示範 川、粵、日式年菜改造料理

2019-02-09 18:40

香港廟街必吃煲仔飯興記菜館來了 進駐微風南山首四日買一送一

2018-12-27 17:00

秀蘭小館／古龍、張學良、蔣緯國、郎靜山 民國風流人物的廚房

2018-12-24 00:47

大台北美食／無肉不歡大口吃肉！米其林牛排、炸牛排推薦

2018-12-17 10:00

朝聖曼谷 東京 香港亞洲米其林餐廳

2018-12-02 17:09

不是夢幻少女也能品嚐的醇厚成熟大人味甜點

2018-11-26 12:46

最「青」的台灣鮮釀啤酒來了！不只能喝，還可以大口「吃」

2019-05-04 13:31

台灣之光！金車噶瑪蘭搬回11面金牌 首度奪下最高榮譽「白金獎」

2019-05-02 16:24

針對女性設計全新王將風格 「餃子の王將」4月27日台北店開幕

2019-04-25 08:13

僅8家門市販售！肯德基炸雞隱藏版新品「哈妮蜜脆雞」

2019-04-22 16:44

第二件炸物半價！繼光香香雞搭配漫威、母親節推出18天優惠

2019-04-17 09:53

直送火烤美味! 漢堡王Uber Eats上線4/22前免運3次

2019-03-27 10:50

珍珠控快喝一波！「咖啡珍珠歐蕾」超商也喝得到　限時第2杯6折

2019-03-19 16:07

水果進得去 氣泡出得來！第一款吃得到小黃瓜的飲料，網美搶翻了

2019-03-19 11:58

這家餐廳的菜 被畫進「日本最暢銷漫畫」裡了！

2019-03-08 11:19

你的小飛象跑出來了！影城獨家玩偶萌翻少女尖叫

2019-03-07 15:19

台灣烏龍躍上國際「XIE XIE」時尚茶品牌

2019-03-03 11:26

藥草也能釀酒？十大網友最愛的台精釀啤酒　 沒喝過別說你是辣台派

2019-03-02 08:02

「賞櫻」豈能沒有它？這些「花見酒」首度登台

2019-03-01 13:31

奢華吃法三連發！海膽黑鮪魚子醬 阿舍級早午餐

2019-02-16 13:00

台灣味入酒 冠軍調酒師用「地瓜」前進荷蘭！

2019-02-15 13:06

四大宴廳年菜 威士忌上桌

2019-02-03 20:00

「可以喝的香水」 情人節玩創意送這禮

2019-02-02 13:20

脫單就靠這餐！3大西餐廳西洋情人節套餐全攻略

2019-01-31 18:20

消費滿千折300！GB鮮釀餐廳首度推外送

2019-01-24 12:50

好市多必囤特價「甜白酒」放3～5年最好喝　網友：另一款也很推

2019-01-22 16:37

金色三麥開高檔餐酒館 卻賣街邊居酒屋價格

2019-01-22 14:00

年節送禮懶人包 「台灣限定」首推這5款威士忌

2019-01-19 11:25

二星主廚加持！火烤Meatlicious客座晶華

2019-01-16 10:16

吃到飽480！「蟹舞」登微風南山 吃海鮮用手隨便抓

2019-01-11 16:30

在地精釀×人氣燒肉 有酒有肉才是真朋友

2019-01-03 19:10

地表最高酒飲出現！台南晶英「伏魔塔」高疊108杯調酒

2019-01-03 15:40

厭世姬的啤酒人生！夢甜甜、月光光搶鮮登場

2018-12-29 12:20
看更多

熱門文章

太瘋狂了！星巴克「買一送一」連續21天獎不完 今日下午4點、12日加碼優惠贈送

2019-04-09 11:03

百頁豆腐是不是豆腐 化工博士分析成份後嚇壞這群人

2019-04-08 14:49

義美冰品快閃買一送一！冰餅、冰淇淋輪番上陣

2019-04-08 11:14

不只花椰菜菠蘿！全家「辻利抹茶季」麻糬麵包、日式薄餅、限量抹茶拿鐵全都有

2019-04-09 16:11

開工小確幸 OK超商推大杯拿鐵、美式咖啡買二送二

2019-04-08 08:55

百元有找！ 全聯X朝霧茶莊4/12推出7款「日月潭紅茶系列甜點」

2019-04-10 00:10

好像吃爆米花！第一罐黑松「爆米花沙士」10日登場

2019-04-09 18:16

泰國必買零食！ 「雀巢奇巧奶茶風味巧克力」來台開賣

2019-04-09 18:29

小7「台灣小吃零食」第二發！飛燕煉乳、牛頭牌沙茶醬都變復古味零食

2019-04-09 16:57

日本人氣起士塔「安普蕾修」4/11美麗華快閃 這三天享買一送一

2019-04-09 17:19

牽絲起司滿餡土石流！IG人氣碳烤吐司拯救夏日胃口

2019-04-09 18:17

她到好市多購買知名巧克力 拆封驚見小蟲瘋狂蠕動

2019-04-09 09:50

少女心大噴發！甜滋滋卡哇伊甜點吃不停

2019-04-07 16:30

古坑咖啡榮景不再 全盛期百家店剩下一半

2019-04-09 09:39

小七首推台灣人氣小吃賞　豬血糕口味洋芋片、大腸麵線變王子麵超狂還原！

2019-04-08 12:30

PAUL春季新品主打法式野餐風 焦糖雲朵千層酥、春日麵包登場

2019-04-08 15:30

紐約超人氣餐廳Chefs Club Taipei　登台進駐微風信義

2019-04-09 13:38

搶攻25億「紅金」商機 全聯「葡萄酒大賞」這天囤貨最划算

2019-04-10 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top