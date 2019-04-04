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全球第一家米其林「鐵板燒」！台北海外店進駐微風46樓

2019-04-04 12:00Ciao潮旅

【撰文/蔣德誼 攝影/Ray】

搭乘快速電梯直達46樓，一走進THE UKAI TAIPEI，整排大面落地窗引進鬱鬱蓊蓊的象山綠意，教人剎時身心靈皆放空，塵世紛擾消逝無蹤，只顧得專注於眼前如藝術品般的美饌。

以 銅鍋烹製的鐵板燒主菜澳洲和牛菲力，口 感極為柔嫩甘甜。
以 銅鍋烹製的鐵板燒主菜澳洲和牛菲力，口 感極為柔嫩甘甜。
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UKAI-Tei是全球第一家以鐵板燒拿下米其林一星的日本餐廳，2017年首度海外展店，第一家海外分店選在高雄晶英國際行館，第二家海外分店在2019年進駐台北微風南山46樓。

窗外鬱蓊的象山景 致，是一幅教人心曠神怡的風景畫。
窗外鬱蓊的象山景 致，是一幅教人心曠神怡的風景畫。
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THE UKAI TAIPEI位在象山側，日本設計師森田恭通初次勘景便對遼闊的自然景致讚嘆不已，即以星空宇宙為空間設計概念，讓一進THE UKAI TAIPEI的賓客有如置身於空中的飄浮感，忘卻身處繁忙都會裡的塵囂。THE UKAI TAIPEI由集團總料理長笹野雄一郎親自統籌，帶來全新風貌的餐飲體驗，除了已引進高雄的Ukai-Tei鐵板燒，Kappou Ukai割烹也首度在海外開張。

已派駐台灣一年多的 總料理長笹野雄一郎，相 當熟悉台灣風土，對台 灣食材掌握度也...
已派駐台灣一年多的 總料理長笹野雄一郎，相 當熟悉台灣風土，對台 灣食材掌握度也很高。
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「割烹」是什麼呢？笹野總料理長解說，日本原始的會席料理是在廚房裡製作後再端出來上菜，但隨著歷史和文化的演進，漸漸發展出在板前吃會席套餐的形式，賓客邊看師傅做料理邊用餐，稱之割烹。

Kappou Ukai割烹 的桂丁雞鍋物料理二式，純粹而雅致。
Kappou Ukai割烹 的桂丁雞鍋物料理二式，純粹而雅致。
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笹野總料理長表示，THE UKAI TAIPEI更加注重精緻感與私密感，二百坪的空間內只設置了68個坐位（割烹38席、鐵板燒30席），採無菜單方式，每日嚴選時令在地新鮮食材，由料理人在板前烹調，在華麗演出佳餚製作的同時，也傳遞熱忱的款待之心。

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THE UKAI TAIPEI細膩融合了台灣與日本的精髓元素。食材上，以日本進口食材搭配大量台灣在地食材；餐具既奢美也溫潤，有日本京燒、有田燒，也有台灣藝術家的創作。在料理季節感的呈現上，雖然台灣的季節感不若日本鮮明，但也難不倒笹野總料理長，「季節感的表達有兩種方式，一是當季最好的食材，二是擺盤SHOW PLATE。」

kai-Tei鐵板燒的季節前菜 Show Plate， 一登場就豔驚四座，贏得滿...
kai-Tei鐵板燒的季節前菜 Show Plate， 一登場就豔驚四座，贏得滿場讚聲。
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在THE UKAI TAIPEI用餐，SHOW PLATE一上場總教人不禁發出「Wow」聲驚嘆，無論是Ukai-Tei鐵板燒端出的華美前菜盤，或是Kappou Ukai的雅致四段重前菜，後續的料理也道道結合頂級食材美味與視覺美感，無疑是一場米其林級的宴饗。

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THE UKAI TAIPEI

Add. 台北市信義區松智路17號46F

Tel. +886-2-7730-1166

Time. 12:00~15:00、18:00~22:00

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鐵板燒米其林無菜單

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