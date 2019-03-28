親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
人氣美食特蒐
甜點午茶
特色餐飲
異國美食
最愛咖啡香
美食DIY
名人報報

細品日本「岩手地酒」海味魅力！大安「MURA36」餐酒館

2019-03-28 15:42聯合新聞網 Ciao潮旅

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

近幾年，日本東北成了熱門旅遊地，擁有三陸海岸的岩手縣，豐沛漁獲量為世界三大漁場之一，好山好水更孕育風味獨特美酒。由藝人何依霈所開設的「MURA36」餐酒館，引進岩手各式特色地酒，海味濃郁的水產和特製料理，帶來最純粹在地的岩手風味。

人氣料理「每日限定宮古釜飯」。
人氣料理「每日限定宮古釜飯」。
分享

喜歡做菜，喜歡品酩，何依霈更喜歡分享，與朋友合夥開「MURA36」餐酒館，就是希望推廣岩手縣美麗的風光與特產。她說店名取為「36」，就是類似三陸的諧音，而空間設計採大地色系，融入最高峰的岩手山，淨土之濱海岸線，知名龍泉洞等自然意象，營造出充滿溫度與質樸的用餐環境。

空間設計融入岩手縣著名景點等自然意象。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
空間設計融入岩手縣著名景點等自然意象。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
分享

MURA36負責人何依霈。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
MURA36負責人何依霈。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
分享

招牌料理 每日限定宮古釜飯

岩手縣因水質、米種關係，擁有許多古老酒造，近年日本酒日趨年輕化，喝清酒也可以很時尚，因此店內使用白酒杯聚焦香氣。主廚阿信更特別遠赴宮古市研習廚藝，並特選用當地著名的南部鐵器，傳承400多年的工藝技術，具有良好的導熱保溫效果，鎖住食材鮮味，製成道道美味料理令人驚艷。

前菜「海鮮塔」，層層堆疊天使蝦、鮭魚、海膽、鮭魚卵，嘴裡滿滿海鮮味，適合「赤武酒造」《Akabu極上ノ斬純米大吟釀》，細膩順口尾韻悠長。「赤武酒造」是新興的酒造商，於311重災後第六代繼承人重新再起，酒標上紅色的武士圖騰為其特色。以酒粕醃漬的「酒粕豬五花」，原味吃或沾自製花椒油更入味，適合與同樣選自「赤武酒造」的《Akabu純米吟釀 雄町》一起享用。去年，這支酒獲得全球規模最大、最具權威性的日本酒大賽Sake Competition金獎殊榮，何依霈大推是來店內一定要品嘗的絕美好酒。

以酒粕醃漬的「酒粕豬五花」。
以酒粕醃漬的「酒粕豬五花」。
分享
海鮮塔適合《Akabu極上ノ斬純米大吟釀》。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有...
海鮮塔適合《Akabu極上ノ斬純米大吟釀》。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
分享

「特製鮮美鮑魚鍋」料多實在，肥美鮑魚、蛤蠣、干貝、蕈菇、時蔬等，美味又滋養，和創立於1871年「朝開酒造」《あさ開純米大吟醸酒and》很搭，這支酒為進軍歐洲，突破傳統作法，得到KURA MASUTER 2018金賞。人氣料理「每日限定宮古釜飯」，融入高湯與藜麥、日本米，再拌上鴻喜菇、鮭魚卵等，絕佳風味，連岩手縣居民也大讚，搭配「廣田酒造」《特別純米酒 廣喜》，輕盈順口帶著雅致香氣，尾韻略甜，讓釜飯吃起來更有層次。

鮑魚鍋佐《あさ開純米大吟醸酒and》。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
鮑魚鍋佐《あさ開純米大吟醸酒and》。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
分享
釜飯搭配「廣田酒造」《特別純米酒 廣喜》。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙...
釜飯搭配「廣田酒造」《特別純米酒 廣喜》。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
分享

「MURA36」獲得宮古市支援店認證

值得細品是這款《龍泉八重櫻 純米大吟釀 森と水の囁き》，於江戶時代創業的「泉金酒造」所釀造，因鄰近龍泉洞，水質更加清澈，以傳統吊袋手法滴濾，濾除多餘雜味、保留淡雅醇香，搭配炙燒海鮮和諧又美妙。佐炸河豚與晚香玉筍，特選「菱屋酒造」《千兩男山 純米酒Phoenix》，濃醇辛口、可冷飲或加溫，宮古市長山本正德特別推薦，並授予「MURA36」為宮古市支援店。

「泉金酒造」《龍泉八重櫻 純米大吟釀 森と水の囁き》搭配炙燒海鮮。 ※ 提醒您...
「泉金酒造」《龍泉八重櫻 純米大吟釀 森と水の囁き》搭配炙燒海鮮。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
分享
佐炸河豚與晚香玉筍，特選「菱屋酒造」《千兩男山 純米酒Phoenix》。 ※ ...
佐炸河豚與晚香玉筍，特選「菱屋酒造」《千兩男山 純米酒Phoenix》。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
分享

一人獨飲，兩人約會，家庭聚餐或是值得慶祝的日子，在「MURA36」都可以找到喜歡的味道，再聽著何依霈述說每支酒的故事，相信您更會愛上岩手縣。

MURA36三陸和酒料理坊

地址：台北市大安區仁愛路四段228號

電話：+886-2-2708-3060

FB：www.facebook.com/mura36/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海鮮歐洲

相關新聞

揪閨蜜一起桃醉！臺虎精釀「招桃花水果酒」全台7-11獨家開賣 來求月老幫成全

2019-03-12 10:06

飯店大廚示範 川、粵、日式年菜改造料理

2019-02-09 18:40

香港廟街必吃煲仔飯興記菜館來了 進駐微風南山首四日買一送一

2018-12-27 17:00

秀蘭小館／古龍、張學良、蔣緯國、郎靜山 民國風流人物的廚房

2018-12-24 00:47

大台北美食／無肉不歡大口吃肉！米其林牛排、炸牛排推薦

2018-12-17 10:00

朝聖曼谷 東京 香港亞洲米其林餐廳

2018-12-02 17:09

不是夢幻少女也能品嚐的醇厚成熟大人味甜點

2018-11-26 12:46

直送火烤美味! 漢堡王Uber Eats上線4/22前免運3次

2019-03-27 10:50

珍珠控快喝一波！「咖啡珍珠歐蕾」超商也喝得到　限時第2杯6折

2019-03-19 16:07

水果進得去 氣泡出得來！第一款吃得到小黃瓜的飲料，網美搶翻了

2019-03-19 11:58

這家餐廳的菜 被畫進「日本最暢銷漫畫」裡了！

2019-03-08 11:19

你的小飛象跑出來了！影城獨家玩偶萌翻少女尖叫

2019-03-07 15:19

台灣烏龍躍上國際「XIE XIE」時尚茶品牌

2019-03-03 11:26

藥草也能釀酒？十大網友最愛的台精釀啤酒　 沒喝過別說你是辣台派

2019-03-02 08:02

「賞櫻」豈能沒有它？這些「花見酒」首度登台

2019-03-01 13:31

奢華吃法三連發！海膽黑鮪魚子醬 阿舍級早午餐

2019-02-16 13:00

台灣味入酒 冠軍調酒師用「地瓜」前進荷蘭！

2019-02-15 13:06

四大宴廳年菜 威士忌上桌

2019-02-03 20:00

「可以喝的香水」 情人節玩創意送這禮

2019-02-02 13:20

脫單就靠這餐！3大西餐廳西洋情人節套餐全攻略

2019-01-31 18:20

消費滿千折300！GB鮮釀餐廳首度推外送

2019-01-24 12:50

好市多必囤特價「甜白酒」放3～5年最好喝　網友：另一款也很推

2019-01-22 16:37

金色三麥開高檔餐酒館 卻賣街邊居酒屋價格

2019-01-22 14:00

年節送禮懶人包 「台灣限定」首推這5款威士忌

2019-01-19 11:25

二星主廚加持！火烤Meatlicious客座晶華

2019-01-16 10:16

吃到飽480！「蟹舞」登微風南山 吃海鮮用手隨便抓

2019-01-11 16:30

在地精釀×人氣燒肉 有酒有肉才是真朋友

2019-01-03 19:10

地表最高酒飲出現！台南晶英「伏魔塔」高疊108杯調酒

2019-01-03 15:40

厭世姬的啤酒人生！夢甜甜、月光光搶鮮登場

2018-12-29 12:20

手抓海鮮超豪邁＋正妹伴舞！日本超夯DANCING CRAB首店1/10開在微風南山

2018-12-25 14:01

暢享耶誕饗宴！夢幻耶誕禮美食旅遊篇

2018-12-23 09:25

2018亞洲最佳侍酒師大賽 台灣盧楷文奪冠

2018-12-22 10:06

全台首家「先點酒再搭餐」　棧酒食吧插旗大直ATT

2018-12-21 11:34

藍牌「豬年典藏」生肖限定版 台灣入標

2018-12-20 17:10

重現《延禧攻略》的宮廷御宴　嘗盡皇上奢華御膳

2018-12-16 13:38

餐桌上的鑽石！ 文華東方白松露饗宴限定開吃

2018-12-09 14:50

以茶會古人 「翦淞閣」復刻晚明文人茶席

2018-12-07 12:31

手腳冰泠不要來 暖冬護心法寶看這裡

2018-12-04 12:30

Food新餐廳／新板「悅·市集」Buffet 地中海美食隨你吃

2018-12-02 15:30
看更多

熱門文章

動物系馬克杯！星巴克「世界地球日」超萌台灣黑熊4/10趕快帶回家

2019-03-26 16:00

跑好幾家才買到！「孔雀抹茶泡芙」只賣到4/12再掀騷動

2019-03-25 20:11

一張表 看懂你喝的超商咖啡品級

2019-03-28 10:23

宵夜福音！ 非油炸、低熱量　韓國農心推出「低卡辛拉麵」 比紅色版熱量足足少了200大卡

2019-03-25 17:00

最後4小時！ 星巴克下午4點推買一送一 台灣限定動物保育杯超萌來襲

2019-03-28 12:33

兒童段考100分五星飯店免費請吃大餐 家人也有75折

2019-03-28 15:50

「美食奧斯卡」亞洲50最佳餐廳榜單公布 MUME大躍進勇奪第7、RAW退到第30名

2019-03-26 23:03

小美冰淇淋也變飲料啦！小7獨賣「小美香草牛奶」網問：是融化的滋味嗎？

2019-03-26 17:02

鉄火牛排進駐新光三越A11 開幕期間限定3天享4人同行2人免費

2019-03-26 19:43

草莓芒果加麻糬冰淇淋超欠吃 邪惡組合這間超商有得買

2019-03-26 13:55

現烤牛肉淋上一大杓「松露醬」！開丼用「安格斯牛中的LV」做牛丼

2019-03-27 10:17

這些星巴克杯杯太可愛！台灣版的環保隨行杯只賣一天，黑熊、石虎都來了

2019-03-28 11:32

這幾款一定要吃！網友大推「日本超商必買冰品」小7就能買到

2019-03-27 19:12

真的不是肉！DARCIS Cafe引進「未來肉排」做漢堡 肉排、起司全是素食

2019-03-27 17:28

金秘書也愛！「Lady nara」4／29登台　在夢幻森林中品嚐泰式下午茶

2019-03-26 20:08

直送火烤美味! 漢堡王Uber Eats上線4/22前免運3次

2019-03-27 10:50

肯德基推花生醬漢堡 咬一下醬汁噴一臉

2019-03-26 19:52

邱一新評飲食／食粥致神仙

2019-03-28 07:19

闖關遊戲免費送！ 繼光香香雞新品「地瓜薯薯」明開賣

2019-03-27 16:25

超商限定！COLD STONE草莓白玉冰銅燒、野莓馬卡龍冰淇淋登場

2019-03-27 18:47

增量42%! 肯德基「花生熔岩咔啦雞腿堡」 全台門市都吃得到

2019-03-27 21:01

整盒鮭魚壽司帶回家吃！日本No.1的壽司郎「可以外帶」了　3種套餐可選

2019-03-28 00:55

草莓起士壽司蹦出酸甜滋味！欣葉新菜好粉紅　壽星還能抽扭蛋

2019-03-28 14:24

史上最強美國牛排月 驚奇4小仔套餐、用餐抽5千元抵用券

2019-03-27 15:33

好期待！名廚快閃餐廳Chefs Club將在4月開幕 首位客座主廚找廚神門生

2019-03-25 19:54

細品日本「岩手地酒」海味魅力！大安「MURA36」餐酒館

2019-03-28 15:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top