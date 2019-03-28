細品日本「岩手地酒」海味魅力！大安「MURA36」餐酒館

2019-03-28 15:42 聯合新聞網 Ciao潮旅



【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

近幾年，日本東北成了熱門旅遊地，擁有三陸海岸的岩手縣，豐沛漁獲量為世界三大漁場之一，好山好水更孕育風味獨特美酒。由藝人何依霈所開設的「MURA36」餐酒館，引進岩手各式特色地酒，海味濃郁的水產和特製料理，帶來最純粹在地的岩手風味。 人氣料理「每日限定宮古釜飯」。 分享 facebook

喜歡做菜，喜歡品酩，何依霈更喜歡分享，與朋友合夥開「MURA36」餐酒館，就是希望推廣岩手縣美麗的風光與特產。她說店名取為「36」，就是類似三陸的諧音，而空間設計採大地色系，融入最高峰的岩手山，淨土之濱海岸線，知名龍泉洞等自然意象，營造出充滿溫度與質樸的用餐環境。 空間設計融入岩手縣著名景點等自然意象。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

MURA36負責人何依霈。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

招牌料理 每日限定宮古釜飯

岩手縣因水質、米種關係，擁有許多古老酒造，近年日本酒日趨年輕化，喝清酒也可以很時尚，因此店內使用白酒杯聚焦香氣。主廚阿信更特別遠赴宮古市研習廚藝，並特選用當地著名的南部鐵器，傳承400多年的工藝技術，具有良好的導熱保溫效果，鎖住食材鮮味，製成道道美味料理令人驚艷。

前菜「海鮮塔」，層層堆疊天使蝦、鮭魚、海膽、鮭魚卵，嘴裡滿滿海鮮味，適合「赤武酒造」《Akabu極上ノ斬純米大吟釀》，細膩順口尾韻悠長。「赤武酒造」是新興的酒造商，於311重災後第六代繼承人重新再起，酒標上紅色的武士圖騰為其特色。以酒粕醃漬的「酒粕豬五花」，原味吃或沾自製花椒油更入味，適合與同樣選自「赤武酒造」的《Akabu純米吟釀 雄町》一起享用。去年，這支酒獲得全球規模最大、最具權威性的日本酒大賽Sake Competition金獎殊榮，何依霈大推是來店內一定要品嘗的絕美好酒。 以酒粕醃漬的「酒粕豬五花」。 分享 facebook 海鮮塔適合《Akabu極上ノ斬純米大吟釀》。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

「特製鮮美鮑魚鍋」料多實在，肥美鮑魚、蛤蠣、干貝、蕈菇、時蔬等，美味又滋養，和創立於1871年「朝開酒造」《あさ開純米大吟醸酒and》很搭，這支酒為進軍歐洲，突破傳統作法，得到KURA MASUTER 2018金賞。人氣料理「每日限定宮古釜飯」，融入高湯與藜麥、日本米，再拌上鴻喜菇、鮭魚卵等，絕佳風味，連岩手縣居民也大讚，搭配「廣田酒造」《特別純米酒 廣喜》，輕盈順口帶著雅致香氣，尾韻略甜，讓釜飯吃起來更有層次。 鮑魚鍋佐《あさ開純米大吟醸酒and》。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook 釜飯搭配「廣田酒造」《特別純米酒 廣喜》。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

「MURA36」獲得宮古市支援店認證

值得細品是這款《龍泉八重櫻 純米大吟釀 森と水の囁き》，於江戶時代創業的「泉金酒造」所釀造，因鄰近龍泉洞，水質更加清澈，以傳統吊袋手法滴濾，濾除多餘雜味、保留淡雅醇香，搭配炙燒海鮮和諧又美妙。佐炸河豚與晚香玉筍，特選「菱屋酒造」《千兩男山 純米酒Phoenix》，濃醇辛口、可冷飲或加溫，宮古市長山本正德特別推薦，並授予「MURA36」為宮古市支援店。 「泉金酒造」《龍泉八重櫻 純米大吟釀 森と水の囁き》搭配炙燒海鮮。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook 佐炸河豚與晚香玉筍，特選「菱屋酒造」《千兩男山 純米酒Phoenix》。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

一人獨飲，兩人約會，家庭聚餐或是值得慶祝的日子，在「MURA36」都可以找到喜歡的味道，再聽著何依霈述說每支酒的故事，相信您更會愛上岩手縣。

MURA36三陸和酒料理坊

地址：台北市大安區仁愛路四段228號

電話：+886-2-2708-3060

FB：www.facebook.com/mura36/

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