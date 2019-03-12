揪閨蜜一起桃醉！臺虎精釀「招桃花水果酒」全台7-11獨家開賣 來求月老幫成全

2019-03-12 10:06 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



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招桃花小物又多了一樣！迎接3月14日白色情人節的到來，臺虎精釀感受到大家對於「招桃花」的渴求，推出限量的「招桃花水果酒」，瓶身設計以家喻戶曉的「月下老人」作為視覺創意，搭配充滿春天感的浪漫粉紅色，即日起在7-ELEVEN限量開賣。

招桃花人緣旺的最新法寶，臺虎精釀招桃花水果酒。圖／臺虎精釀 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

臺虎精釀近日新推出的「招桃花水果酒」，以蘋果酒為基底，再加入釀酒原料「水蜜桃」、「洛神花」，嚐得到初戀般的酸甜果香，交織出甜而不膩的迷人風味。此回特別將月下老人繪入瓶身，慈祥的樣貌搭配上寫著「招桃花」的水藍色字樣，飲一口就能感到到滿滿的好人緣能量。

即日起以每瓶售價NTD 69元在「7-ELEVEN」獨家販售，更推出3月13日至4月9日，指定酒款任選三件85折優惠。另外，臺虎精釀臉書也舉辦留言抽獎活動，留言四個字來形容自己的桃花，並分享購買的招桃花水果酒，就有機會抽中「過好香爐的招桃花水果酒」六罐。

招桃花人緣旺的最新法寶，臺虎精釀招桃花水果酒。圖／臺虎精釀 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

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