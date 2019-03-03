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台灣烏龍躍上國際「XIE XIE」時尚茶品牌

2019-03-03 11:26Ciao潮旅

【撰文/Aries Huang 攝影/Ray】

一個虔心而沏的茶文化、前衛實驗的茶品牌。2013年創立的「XIE XIE」，傳承30幾年南投製茶工藝與堅持頂級，將台灣烏龍茶穿上時尚外衣，傳遞茶道優雅意境，積極推向國際，希望讓大家喝到最好喝的烏龍茶時，就知道是來自台灣，一個美麗寶島。

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喝茶也可以很年輕，很時尚。「XIE XIE」創辦人謝雨彤，從小耳濡目染家中製茶產業，養成喝茶習慣，後來至倫敦念書，對於英式下午茶普遍流行，腦中油然升起一個念頭，「台灣茶的品質是獨一無二，為何不能像香檳一樣成為潮流。」於是跳脫傳統賣茶的經營方式，取名「XIE XIE」，定位為精品茶品牌，透過設計精緻包裝，以茶葉意境做為封面，成功打進歐洲時尚精品圈。

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品質堅持 保有兩葉一心的完整嫩綠

「XIE XIE」曾於米蘭設計周、倫敦時裝周、Alexander Wang2016春夏男裝發表會，以及威尼斯影展等國際盛事亮相，成為指定飲品。近期則參與薇薇安‧威斯特伍德於上海K11美術館的展覽開幕式，另在法屬摩納哥公國時，更獲得摩洛哥Albert王子親臨Tea Salon現場。此外，每月在倫敦舉辦活動，邀請知名人士品嘗，和知名品牌或通路合作，如寶格麗、哈洛斯百貨，倫敦Mayfair頂級中餐廳等，未來更會拓展至巴黎，上海開設私人茶空間。

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在台灣，「XIE XIE」受到台北東方文華精品邀請進駐，於2016年成立概念店，與各大國際知名品牌並列。概念店的設計講究純粹，予人潔淨之感，整個場域大膽採用黑與白色，黑色框架框住牆面投影鏡像，傳遞「XIE XIE」的品牌意念，正中間特別設計的泡茶長型大檯面，為的是讓客人可以坐下慢慢品茗現泡的茶，欣賞茶道文化。

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把茶視為珍貴的作物，來自大禹嶺，或阿里山、梨山的高山茶，生長在海拔1800至2600公尺，長年澆灌豆漿、奶粉液等有機肥料，經過室內外萎凋、炒菁與細心揉捻後，保有兩葉一心的完整嫩綠，可謂茶的極品。每款「XIE XIE」茶都適合冷泡與熱飲，有清香烏龍、炭焙烏龍、金萱烏龍、東方美人可供選擇，同時為迎合歐洲人的喜好，將原片烏龍茶結合德國有機花草，創作出玫瑰烏龍、綠薄荷烏龍、生薑烏龍等新口味。建議可先品嘗清香烏龍，不過店內最受歡迎的是紅茶烏龍，馥郁的紅茶香撲鼻而來，深藏在琥珀色茶湯裡的卻是最回甘的烏龍，獨家研發非常特別。

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謝總監說「XIE XIE」發音以謝謝為名，象徵著感謝之意，亦代表茶文化中奉茶的精神，用最大的誠意奉上ㄧ杯茶，期讓「XIE XIE」傳遞您最深的祝福和感恩的心意，歡迎到店內品茗，靜心沉澱再起身。

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網址：www.xiexietea.com

FB：www.facebook.com/xiexietaipei/

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