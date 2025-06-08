星巴克「15款飲品」買1送1！連續2天、每日限定9小時 夏日必喝「新品星沁爽+熱門2款星冰樂」都點得到

星巴克買一送一！星巴克再度於週一(9)起推出兩日「指定品項 好友分享日」，凡憑活動截圖即享「15款飲品」買一送一，夏日必喝「奇異果百香果爆爆星沁爽」及星冰樂都能喝！

圖／摘自星巴克咖啡同好會

6/9、6/10連續兩日，星巴克祭出「Refresh SUMMER截圖 好友分享日」活動，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，於活動當日11:00-20:00至星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲品即享買一送一。

圖／星巴克提供

本次指定品項部分多達15款，包含檸檬冷萃咖啡、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵(含特選)、美式咖啡(含特選)、馥列白(含特選)、冷萃咖啡、西印度櫻桃紅茶、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤，以及草莓巴西莓風味冰雪星沁爽、芒果火龍果冰雪星沁爽、奇異果百香果爆爆檸檬星沁爽、奇異果百香果爆爆椰奶星沁爽和巧克力可可碎片、摩卡可可碎片等2款人氣星冰樂。

冰雪星沁爽來了，顏色超美，充滿夏日風味。圖／摘自星巴克咖啡同好會

圖／摘自星巴克咖啡同好會

該活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準。更多活動詳情請見官網。

星巴克 Refresh SUMMER截圖 好友分享日

活動日期：2025/6/9、6/10 11:00-20:00

活動內容：憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲品享買一送一

指定品項：檸檬冷萃咖啡、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵(含特選)、美式咖啡(含特選)、馥列白(含特選) 、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、草莓巴西莓風味冰雪星沁爽、芒果火龍果冰雪星沁爽、奇異果百香果爆爆檸檬星沁爽、奇異果百香果爆爆椰奶星沁爽、冷萃咖啡、西印度櫻桃紅茶