芒果控衝一波！ 「芒果系列美食」大集合 星巴克星沁爽升級、亞尼克生乳裸派、全聯銅板價甜點 一次滿足
今年芒果季熱烈開跑！從手搖飲到甜點、冰品，業者推出各式創意新品，讓芒果控大飽口福，為大家整理本季最新「芒果系列」美食懶人包，快跟著我們一起衝！
【手搖飲】
●星巴克
星巴克將2款沁涼酸甜星沁爽升級成「冰雪星沁爽」，有酸甜草莓果乾搭配檸檬汁風味的「草莓巴西莓風味冰雪星沁爽」，還有以酸甜芒果火龍果搭配檸檬汁「芒果火龍果冰雪星沁爽」，一同享受夏季冰爽口感。
● 萬波島嶼紅茶
萬波推限時新品「椰芒紫米爽」結合香濃椰奶+紫米+珍珠，仿佛一杯泰式糯米芒果；另款「芒果冰沙」使用愛文芒果製成綿密冰沙，是夏日經典必喝選擇。
● 麻古茶坊
麻古茶坊4款「芒果系列」強勢回歸，包括「楊枝甘露2.0」以愛文芒果冰沙搭芒果果粒、葡萄柚果粒堆疊，再放進Q彈綠茶凍及特調椰奶；「芝芝芒果果粒」以愛文芒果冰沙加上綠茶凍、芒果果粒，再鋪上綿密鹹香芝芝；「芒果果粒波波」愛文芒果冰沙搭配芒果果粒、波波與綠茶凍的組合；「柳橙芒果果粒茶」選用芒果果粒搭配柳橙、綠茶打造清爽滋味，即日起於全門市開賣。
● Mr.Wish
Mr.wish 2025全新芒果系列強打奢華系「金芒雪頂」奶蓋與「楊枝甘露」果感系飲品，還有酸甜系「芒芒百香」新鮮愛文芒果果泥，搭配酸甜百香果與特調水果綠茶。
【甜點】
● 全聯福利中心
全聯 × We Sweet 系列自即日起至7/3，推出芒果生乳捲、芒果鮮果布蕾、可麗餅、芒果大福、奶酪等，7款甜點最低32元起，價格CP值爆棚！
● 亞尼克
亞尼克「仲夏芒果季」霸氣登場！，滿滿新鮮芒果系列由「新鮮芒果生乳捲」領軍，三款新品「生乳奶蓋波士頓-芒果」、「花漾芒果凍」、「鮮芒雪莓娘」，人氣熱銷則有「裸感芒果蛋糕」、「仲夏鮮芒派」等，每日限量趕快搶！
【冰品】
● COLD STONE
酷聖石沁涼冰品必追，「濃！芒果酷樂思」去年甫推出即受廣大好評，今年再升級，加入愛文芒果、芒果百香果醬、鮮奶與香奶冰淇淋拌打，感受雙倍的濃郁滋味；此外，即起至6/19，點購冰淇淋商品享酷樂思加購價99元
● 桂冠冰菓室
全聯獨賣一盒99元，桂冠冰菓室「愛文芒果雪酪」高比例水果成分，以果含量高達46%，咬得到芒果果肉，芒果雙重濃郁；「水蜜桃石榴雪酪」有55%果含量，多汁水蜜桃果肉搭微酸石榴，成為必吃超夯冰品。
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