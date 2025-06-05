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6/6工程師節限定！ 新竹名店MANO MANO「禪語詩籤馬卡龍」免費送 來門市秀證件帶走「心靈良率」小甜點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Big City遠東巨城購物中心臉書、MANO MANO臉書
圖／翻攝Big City遠東巨城購物中心臉書、MANO MANO臉書

工程師們專屬的甜點療癒來了！ 新竹名店MANO MANO於6/6工程師節限定推出「禪語詩籤馬卡龍」免費送活動，凡到各門市秀證件就能拿甜甜，真的是一眼看穿Code苦，撫慰工程師心靈的小甜點，甜進心坎裡囉！

圖／翻攝MANO MANO臉書
圖／翻攝MANO MANO臉書

總是默默扛起機台異常、良率壓力與千行Code的工程師們，今年6/6工程師節，快來嚐嚐來自甜點界的溫柔，人氣法式甜點品牌《MANO MANO》，把馬卡龍化作詩籤、幽默禪語，像是：「見 wafer 非 wafer」、「Code不生，Bug不滅」、「心不穩，良率不生」、「問良率者，心未靜也」等9大佛系金句。

圖／翻攝MANO MANO臉書
圖／翻攝MANO MANO臉書

創立於新竹的MANO MANO馬卡龍甜點名店，以手工製作、自家烘焙，並嚴選頂級食材，從餅乾到內餡都由職人親手完成，更擅長跨界合作：與台鐵「海風號」、「ANA」航空、科技企業、國際品牌等聯名，以甜點呈現故事與美感。

圖／翻攝MANO MANO臉書
圖／翻攝MANO MANO臉書

這回只送工程師的「禪語詩籤馬卡龍」來了！於6/6(五)至6/8(日)限時三天，只要到全台《MANO MANO》門市，消費任一品項並出示工程師相關證件(如識別證、名片、制服照等)，就能獲得「禪語詩籤馬卡龍」乙顆(口味隨機)，活動每日每人限領一次，數量有限，贈完為止。

MANO MANO在新竹有多家門市，包含竹北勝利旗艦店、巨城門市、竹科門市、新州屋店等，而台北市則有誠品南西門市，營業時間約11:00–19:00不等，建議大家提前致電門市確認活動與庫存，才能確保順利領到禪語馬卡龍！

圖／翻攝Big City遠東巨城購物中心臉書
圖／翻攝Big City遠東巨城購物中心臉書

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