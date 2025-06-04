6月奶茶控先衝！ 5款可不可奶茶季「冰淇淋奶茶、白玉珍奶」限時爽喝 「任選2杯99元」滿額送奶茶袋

奶茶控快把握！人氣品牌「可不可熟成紅茶」即日起正式開跑「奶茶季」，一次帶來5款全新奶茶力作，每一款都走復古系風味路線，打造醇厚茶韻與香濃奶香的絕佳組合，還有限定「2杯99元」優惠、加價購奶茶袋活動同步登場。

圖／可不可熟成紅茶提供

可不可熟成紅茶全新「奶茶季」系列飲品，共計5款奶茶新作，一次滿足各種茶奶控口味！新品中最經典的「熟成奶茶」，以熟成紅茶為基底，厚實茶韻搭配濃郁奶香，口感滑順，是經典不敗款；而喜歡果香調的則推薦「胭脂奶茶」，揉合胭脂紅茶與蜜桃果乾，香氣層層堆疊，甜中帶香。

圖／可不可熟成紅茶提供

「春芽奶茶」主打綠茶香氣，選用台灣松柏嶺春冬季茶葉製成，結合奶香帶出回甘層次；咀嚼控絕對不能錯過「白玉奶茶」，使用Q彈白玉珍珠搭配熟成奶茶，滿口Q香濃；而「雪藏奶茶」則是將香草冰淇淋加入熟成奶茶中，冰涼香滑，最適合炎炎夏日消暑！

圖／可不可熟成紅茶提供

優惠同步開跑！6/4至6/10推出「奶茶系列任選2杯99元」活動，限購熟成奶茶、胭脂奶茶、春芽奶茶、白玉奶茶四款大杯，外送平台與線上點單不適用；此外，只要至全台門市單筆消費滿250元(會員200元)，即可獲得「Have a nice袋」1個；或購買任一奶茶系列飲品加價19元也可加購獲得，共有兩款設計，數量有限、送完為止。