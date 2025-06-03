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大杯珍奶最低30元！CoCo都可6月「兩杯69元」好友禮 新品「仙草凍乳」領軍「大杯飲品2杯99元」 一招再折10元超級省
最佛手搖飲！CoCo都可時常祭出優惠，6月更霸氣推出領券享「指定飲品兩杯69元」一個月，折扣下來大杯珍奶35元開喝，臨櫃也有「2杯99元」活動，多達8款飲品自由選。
不只好友日，CoCo都可再推6月禮包「兩杯69元」，活動飲品包含珍珠奶茶(L)、粉角奶茶(L)、粉角檸檬冬瓜(L)等，即日起至6/30，只要到LINE官方帳號領券並於「CoCo都可訂」線上點單，即可享任選兩杯69元，每人可領6張券，天天都能用。
不僅如此，免領券也能臨櫃或線上點餐享有「大杯飲品2杯99元」優惠，奶茶三兄弟、粉角奶茶、珍珠奶茶、葡萄柚果粒茶、綠茶養樂多、檸檬奇遇桔、21歲輕檸烏龍等熱賣夯品，加上新品「手作仙草凍乳」都入列，隨心選2杯只要99元。活動詳情依各店公告為準，部分門市不適用。
特別一提，若在線上點餐時於備註標註使用環保杯，帶2個環保杯可享10元折扣，會在到店取餐時退給你喔。
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