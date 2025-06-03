芒種1日限定「星巴克」買一送一！ 6月「爆爆星沁爽」新品開喝、超萌「斑紋貓屁屁杯套」新款開搶

一年一度的芒種節氣在6/5，星巴克接連釋出6月多項限定驚喜！不僅推出酸甜沁涼的「奇異果百香果爆爆檸檬星沁爽」新品飲品，還祭出節氣限定「買一送一」活動、飲料券73折優惠等，超多折扣一次看！貓奴必收的還有6/4起開賣風靡全日系圈的「斑紋貓屁屁杯套」新款限量登場，超萌爆表千萬別錯過！

星巴克「奇異果百香果爆爆檸檬星沁爽」新品開喝！

圖／星巴克提供

星巴克6月推出初夏全新熱帶系清爽飲品「奇異果百香果爆爆檸檬星沁爽」，融合奇異果的微酸、百香果的香氣與檸檬的清爽感，還能咬到爽脆荸薺爆珠，滿滿口感超消暑。同步推出「星送禮」飲料券優惠，即日起至6/5期間，星禮程會員使用星送禮功能，單次購買6張150元飲料券可享73折優惠，等於每張不到110元，送人、自用都划算。

圖／星巴克提供

另外，更將2款沁涼酸甜升級成「冰雪星沁爽」，有酸甜草莓果乾搭配檸檬汁風味的「草莓巴西莓風味冰雪星沁爽」，還有以酸甜芒果火龍果搭配檸檬汁「芒果火龍果冰雪星沁爽」，一同享受夏季冰爽口感。

芒種節氣「星巴克買一送一」 6/5限定好友分享日快閃登場

芒種節氣好康一定要收！6/5當天11:00-20:00，星巴克推出限時「節氣消暑涼一夏 好友分享日」，只要購買兩杯大杯（含）以上、相同品項飲料，就有一杯由星巴克招待，連眾人愛的星冰樂、星沁爽都有。

圖／星巴克提供

多款飲品可享買一送一、，每人每次最多買二送二，需現場領取，但不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不可外送預訂，詳情與適用門市請依星巴克公告為準。

星巴克「斑紋貓屁屁杯套」6/4新登場！3花色同步開搶

貓奴尖叫聲準備好了嗎？風靡全日本的「貓咪尾巴便利單杯提袋」再推新色！6月4日星巴克將開賣全新「斑紋貓屁屁杯套」，奶茶色小花臉配上毛茸茸小尾巴與黃色杯套，療癒到不行；同場加映經典灰貓與粉貓設計，搭配經典花色一次推出三款可愛爆表杯套統統有，限量發售，喜歡就別錯過開搶時機。