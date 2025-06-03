張員瑛魅力引爆手搖飲之亂！ 「珍煮丹」西瓜烏龍搶購一空 「山焙」一句話惹怒粉絲

南韓人氣女團IVE近日來台參加高雄拼盤演唱會，其中人氣成員張員瑛一句「想喝西瓜烏龍茶」，意外在台灣引爆手搖飲風潮。由於珍煮丹販售的「西瓜烏龍」正好與張員瑛點名飲品名稱一致，粉絲們紛紛朝聖同款，造成門市瞬間被掃貨，Threads等社群平台上掀起「撲空潮」，不少人感嘆「跑了好幾家都買不到」。

珍煮丹「西瓜烏龍」搶售一空。圖／翻攝IG@truedantw

就在粉絲興奮分享同款飲品時，另一手搖品牌「山焙」在社群留言表示：「買錯了，味道就不對了」，並強調張員瑛其實是介紹自家販售的「金烏西瓜」。不料此舉卻引發反效果，許多粉絲認為山焙此舉是「蹭熱度」、「踩一捧一」，甚至指出山焙高雄沒有門市，張員瑛根本無從購買，引爆社群怒火。

山焙的「金烏西瓜」被炎上。圖／翻攝Threads@sunbaytea

山焙創辦人吳宗翰發文緩頰「最近的貼文引發了一些誤會，我想親自說幾句話。當我看到員瑛分享西瓜烏龍茶的那一刻，真的很開心。因為我一直希望大家能知道——台灣不只有珍珠奶茶， 花蓮的西瓜，搭配南投的凍頂烏龍茶，也可以這麼好喝。我們的『金烏西瓜』，是山焙從創立第一年就有的夏季飲品。 用西瓜汁與凍頂烏龍現萃調製，沒有香精、沒有濃縮」，並表示原本的貼文在語句上不夠精確，造成部分誤會，已經刪除，並深深檢討。

山焙創辦人吳宗翰發文緩頰。圖／翻攝Threads@sunbaytea

不過粉絲則吐露心聲，認為追星族最在意的是「偶像喝哪一家」，而不是哪家先推出。許多粉絲強調，「今天員瑛說的是珍煮丹，那就是唯一解」，更有網友直言：「你想蹭聲量，但方式太low了」、「手搖界的負面教材」。