「整盒糖霜甜甜圈」免費送！國際甜甜圈日來了 Krispy Kreme全門市「買1盒送1盒」 超強「神秘吃法」公開不藏私
甜甜圈買一送一！螞蟻人甜甜圈愛牌「Krispy Kreme」歡慶國際甜甜圈日，將推出一日限定「買一盒送一盒」活動，全門市共襄盛舉，限量贈送手腳要快。
每年6月的第一個星期五是「國際甜甜圈日」，經典美式甜甜圈「Krispy Kreme」將於6/6在全台門市推出一日限定「買一盒送一盒」，活動當日購買任一6入或12入盒販即免費贈「6入原味糖霜甜甜圈」一盒，入口即化的薄脆糖霜與鬆軟甜甜圈，不用多花錢直接送給你。需注意的是，單筆限贈一盒，各門市限量50組，贈完為止；活動優惠不得合併使用，外送平台亦不適用。
「Krispy Kreme」原味糖霜甜甜圈除單吃外，韓國人推薦隱藏吃法也同步公開，就是搭配牛奶，不論是沾著吃或將甜甜圈切小塊泡著吃都很美味，還有人推薦和優格、冰淇淋一同入口也超級好吃。
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