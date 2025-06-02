星巴克「大杯星冰樂」109元！台北2門市限定 這家「大杯黑咖啡99元」天天有 外送加碼「經典3飲品買1送1」到月底
不用怕買一送一喝不完！星巴克於指定門市推出多種優惠，除雙北兩門市有買一送一外，還有「大杯星冰樂單一價109元」和「大杯黑咖啡99元」等優惠，更與外送平台合推買一送一到月底。
邊緣人也能優惠喝！即日起至6/12之週一至五16:00-19:00，於星巴克庫倫承德門市點購「大杯指定星冰樂」可享單一優惠價109元，有巧克力可可碎片星冰樂、香草風味星冰樂及焦糖星冰樂等3款人氣飲品。此外，即日起至6/12每日7:00-11:00，星巴克木柵門市推出「大杯黑咖啡系列」單一優惠價99元，可選擇每日精選咖啡、美式咖啡或大杯冷萃咖啡。
除線下門市活動外，星巴克亦攜手外送平台foodomo推出好友分享買一送一優惠，6/4至6/27之每週三至五，全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致「那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡」即享買一送一。指定品項與活動辦法依外送平台公告為準。
星巴克 庫倫承德門市
地址：台北市大同區庫倫街51號
電話：02-2592-8122
星巴克 木柵門市
地址：台北市文山區木柵路三段75號
電話：02-2234-3305
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