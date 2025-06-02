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「CAFE!N 週年慶」限時登場！官網全品項限定55折起

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自CAFE IN官網
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近年討論度相當高的咖啡品牌 CAFE!N 迎來週年慶，推出一系列官網限時優惠回饋粉絲，即日起至6月30日止，官網獨家推出「濾掛咖啡富翁箱」每杯只要 $16.65 起（原價 $38），世界冠軍配方、莊園級極品阿拉比卡一次喝個夠！咖啡球、紅茶包、濾掛包、咖啡豆到週邊器具，全品項最低下殺55折起，從豆到杯，統統都有優惠，品味不打折。

圖／取自CAFE IN官網
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現在新會員可領取最高 $200 消費金，累點還能兌換人氣餐食。首次下載APP再送 $50 折扣，生日當月還享專屬生日禮。六月補貨券與免運優惠同步上線，單筆滿千即可折抵 $100，消費滿 $500 宅配免運，超商取貨滿千也免運，咖啡控補貨最超值的時機就在現在！

圖／取自CAFE IN官網
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不僅如此，還有限量推出22oz超大杯純茶與奶茶組合，即日起至6月30日限量販售，包含「紅玉紅茶2杯＋玉蘭綠茶1杯＋烏龍茶1杯」的純茶大集合，以及「紅玉鮮奶茶2杯＋玉蘭鮮奶綠1杯＋烏龍鮮奶茶1杯」的奶茶控必點組，超值又過癮，手刀搶購趁現在！

圖／取自CAFE IN官網
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CAFE!N 母公司「源友企業」為全台最大咖啡炒焙廠，30多年來專注於咖啡與茶的溯源與加工，每4杯咖啡就有1杯來自源友出品。CAFE!N 以「硬咖啡」為名，象徵對品質的堅持，自開幕以來多次與國內外設計師品牌聯名，成為集潮流、風格與專業於一身的咖啡代表品牌。

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