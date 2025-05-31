人氣茶飲攻南北！ 「青山」全台最大門市3大飲品免費喝、「UG樂己」限時開工優惠買一送一

手搖控準備開喝！人氣手搖品牌「UG樂己」與「青山 青茶專業製作」雙雙宣布展店消息，一北一南插旗新據點。為慶祝新店開幕，品牌也同步推出限時優惠活動，從「買一送一」、「免費喝」、「限量贈品」到「全品項打折」應有盡有，茶控們快筆記衝喝一波！

UG樂己首度進軍新竹 清大商圈開喝

圖／UG樂己提供

全台首創AI智能手搖品牌「UG樂己」正式插旗科技重鎮新竹，於東區建新路開出首間「新竹清大店」，即日起開幕。開幕前三天（即日起至5/31），推出超人氣純茶「三窨十五茉純茶」大杯買一送一，每人最多可購買20杯，茶控揪團喝最划算！

除了手搖買一送一，即日起至6/11期間不限金額消費還送品牌保冷提袋一個；而在6/4前加碼推出「告五人聯名款保冷袋」，雙杯組合即升級贈送，數量有限，送完為止。

圖／UG樂己提供

另外，端午連假後的開工日，UG「新店民權門市」還有獨家限定開工優惠，於6/2當天UG LINE官方帳號領取優惠券，憑券即享「經典三窨十五茉奶茶」中杯買一送一，每位會員限領2張。

UG 新竹清大店

地址：新竹市東區建新路38號

UG 新店民權店

地址：新北市新店區民權路96號

青山全台最大門市登場 南台灣首站高雄裕誠店插旗

圖／青山 青茶專業製作提供

主打純茶職人手作的「青山 青茶專業製作」半年內展店迅速，如今更首度進軍南台灣，在高雄鼓山裕誠路開出全台最大門市，鄰近熱鬧瑞豐夜市，吸引眾多南部茶飲控矚目。高雄裕誠店將於6月1日正式開幕，當天祭出「免費送飲料」限時優惠！

圖／青山 青茶專業製作提供

6/1當日限定，來店即可免費領取指定飲品一杯（3款人氣飲品任選：冬青、桂花玄米茶、天蟬那堤），每人限領1杯，第2杯起全品項享5折優惠，每人限購5杯。緊接著6/2～6/4，全品項再推限時73折優惠，開幕一連四天好康不間斷。

青山 高雄裕誠店

地址：高雄市鼓山區裕誠路1137號