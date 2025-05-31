快訊

大谷翔平前57場22轟破隊史 再創百年首見神速紀錄

三峽肇事翁身亡還能求償？巴毛律師：家屬若做1事「就沒他們的事了」

Google這功能今年9月走入歷史 用戶快備份以免資料遭刪除

聽新聞
0:00 / 0:00

麥粉快翻牌！端午改玩「麥當勞翻翻卡」午時立蛋捲冰淇淋 抽大薯、雞塊、冰炫風統統買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝自麥當勞APP、LINE
圖／翻攝自麥當勞APP、LINE

端午連假倒數，不少人已經對粽子感到味蕾疲乏，快來換點不一樣的口味！ 麥當勞搶搭節慶熱潮，特別推出「麥粉翻翻卡」端午專屬活動，主打點心買一送一、套餐加碼送炸雞，還有加入LINE好友就能挑戰「午時立蛋捲冰淇淋」免費抽，端午連假天天抽獎天天送！

麥當勞APP優惠示意圖。圖／麥當勞提供
麥當勞APP優惠示意圖。圖／麥當勞提供

麥當勞即日起至6月1日於全球版App推出「麥粉翻翻卡」活動，主打每天有機會獲得「大薯買一送一」、「OREO冰炫風買一送一」、「4塊麥克雞塊買一送一」與「豬肉滿福堡買一送一」等9大人氣點心優惠。

圖／翻攝自麥當勞APP、LINE
圖／翻攝自麥當勞APP、LINE

除了單品買一送一，翻牌中還藏有超值加碼券，包括購買超值全餐就送「麥香雞」、「麥香魚」或「麥脆雞腿1塊（原味或辣味）」，購買火腿蛋堡或豬肉蛋堡也能加贈「4塊麥克雞塊」。總共9大優惠天天翻、天天抽，讓你連假吃得過癮又划算。

另外，麥當勞也同步在LINE推出「午時立蛋捲冰淇淋」活動。只要加入麥當勞LINE好友、參與指定任務並截圖成功，即有機會獲得大蛋捲冰淇淋電子商品即享券一張，端午節午時立蛋完，立馬挑戰午時立蛋捲冰淇淋。

圖／翻攝自麥當勞APP、LINE
圖／翻攝自麥當勞APP、LINE

編輯推薦

麥當勞 買一送一 蛋捲 冰淇淋

相關新聞

人氣茶飲攻南北！ 「青山」全台最大門市3大飲品免費喝、「UG樂己」限時開工優惠買一送一

人氣茶飲攻南北！ 「青山」全台最大門市3大飲品免費喝、「UG樂己」限時開工優惠買一送一

麥粉快翻牌！端午改玩「麥當勞翻翻卡」午時立蛋捲冰淇淋 抽大薯、雞塊、冰炫風統統買一送一

麥粉快翻牌！端午改玩「麥當勞翻翻卡」午時立蛋捲冰淇淋 抽大薯、雞塊、冰炫風統統買一送一

31冰淇淋最強「10球冰淇淋」回來了！限時一個月 銅板價「25元多一球」加好加滿爽吃10種口味

吃爆「10球冰淇淋」！31冰淇淋「小貪吃鬼節」即將登場，開吃最強「10球冰淇淋」，不怕有選擇困難，銅板價加好加滿。

才剛開幕就爆紅！超夯蛋塔推新品牌「COMMA」掀排隊潮 秒殺級「10元焦糖泡芙」爆買30顆最內行

爆紅蛋塔新品牌！「COMEME」掀起蛋塔風潮，現在再推一全新品牌「COMMA」，首店於新光三越台北信義新天地開幕，吸引大批朝聖人潮湧入，費南雪、泡芙等都是秒殺級，想速度開箱可要早早去排隊。

全家便利商店攜手寶可夢！Fami!ce推「奇異果霜淇淋」　還有「寶可夢捏捏球」限量加價購

夏日最萌消暑新選擇登場，全家便利商店Fami!ce霜淇淋將於6月3日起推出全新「奇異果霜淇淋」，清新酸甜的夏日風味，搭配...

先喝道「荔枝系列」買1送1！萬波「椰芒紫米爽」登場

夏天到了，芒果季也到了！「萬波島嶼紅茶」芒果季將於5月30日正式開跑，首波推出「椰芒紫米爽」與「芒果冰沙」。此次推出的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。