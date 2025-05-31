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麥粉快翻牌！端午改玩「麥當勞翻翻卡」午時立蛋捲冰淇淋 抽大薯、雞塊、冰炫風統統買一送一
端午連假倒數，不少人已經對粽子感到味蕾疲乏，快來換點不一樣的口味！ 麥當勞搶搭節慶熱潮，特別推出「麥粉翻翻卡」端午專屬活動，主打點心買一送一、套餐加碼送炸雞，還有加入LINE好友就能挑戰「午時立蛋捲冰淇淋」免費抽，端午連假天天抽獎天天送！
麥當勞即日起至6月1日於全球版App推出「麥粉翻翻卡」活動，主打每天有機會獲得「大薯買一送一」、「OREO冰炫風買一送一」、「4塊麥克雞塊買一送一」與「豬肉滿福堡買一送一」等9大人氣點心優惠。
除了單品買一送一，翻牌中還藏有超值加碼券，包括購買超值全餐就送「麥香雞」、「麥香魚」或「麥脆雞腿1塊（原味或辣味）」，購買火腿蛋堡或豬肉蛋堡也能加贈「4塊麥克雞塊」。總共9大優惠天天翻、天天抽，讓你連假吃得過癮又划算。
另外，麥當勞也同步在LINE推出「午時立蛋捲冰淇淋」活動。只要加入麥當勞LINE好友、參與指定任務並截圖成功，即有機會獲得大蛋捲冰淇淋電子商品即享券一張，端午節午時立蛋完，立馬挑戰午時立蛋捲冰淇淋。
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