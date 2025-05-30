才剛開幕就爆紅！超夯蛋塔推新品牌「COMMA」掀排隊潮 秒殺級「10元焦糖泡芙」爆買30顆最內行

爆紅蛋塔新品牌！「COMEME」掀起蛋塔風潮，現在再推一全新品牌「COMMA」，首店於新光三越台北信義新天地開幕，吸引大批朝聖人潮湧入，費南雪、泡芙等都是秒殺級，想速度開箱可要早早去排隊。

圖／新光三越 台北信義新天地粉專

蛋塔專賣夯店「COMEME」再出擊，全新品牌「COMMA」插旗新光三越台北信義新天地A11，開幕即推出首波超強聯名，攜手法國頂級奶油艾許帶來味蕾饗宴，爆香費南雪、秒殺焦糖泡芙統統不容錯過，個個都有讓人吃到停不下來的魔力。特別是能一口吃的「焦糖泡芙」外酥內軟，內餡甜而不膩，目前泡芙每人限購30顆，依現場公告為準。

圖／新光三越 台北信義新天地粉專

圖／新光三越 台北信義新天地粉專

而開幕優惠部分，即日起至6/4，只要追蹤COMMA IG即可享「曲奇餅乾」單盒優惠價399元，「焦糖泡芙」優惠價6入60元、15入150元及30入30元，平均下來一個只要10元。值得注意的是，出爐時間以店家公告為準，建議可至IG查詢以免向隅。

圖／新光三越 台北信義新天地粉專

COMMA

地址：新光三越台北信義新天地A11 B2F（台北市信義區松壽路11號）

IG：https://www.instagram.com/_comma_tw/