31冰淇淋最強「10球冰淇淋」回來了！限時一個月 銅板價「25元多一球」加好加滿爽吃10種口味

冰淇淋控出動！31冰淇淋「小貪吃鬼節」即將登場，超受歡迎的「10球冰淇淋」強勢回歸，不怕有選擇困難，統統點一輪就對了！

圖／31冰淇淋提供

來自美國加州的冰淇淋專賣店「31冰淇淋」將於6/5至7/6推出「小貪吃鬼節」，能夠開吃最強「10球冰淇淋」，活動期間購買迷你3球（售價140元）即可再以25元加購一球，最多可加購7球，能自由選擇多達10種口味，所有想吃的口味一次吃好吃滿。

圖／31冰淇淋提供

此外，31冰淇淋「現裝杯」除有3人份獨享杯外，還有約6人份的家庭杯及夠12人吃的巨無霸杯等尺寸選擇，不論是獨享還是分享挖著吃都超過癮。

圖／31冰淇淋提供

31冰淇淋 小貪吃鬼節

活動期間：2025/6/5～7/6

活動內容：活動期間購買迷你三球（售價140元），即可以25元加購一球，最多加購7球