31冰淇淋最強「10球冰淇淋」回來了！限時一個月 銅板價「25元多一球」加好加滿爽吃10種口味
冰淇淋控出動！31冰淇淋「小貪吃鬼節」即將登場，超受歡迎的「10球冰淇淋」強勢回歸，不怕有選擇困難，統統點一輪就對了！
來自美國加州的冰淇淋專賣店「31冰淇淋」將於6/5至7/6推出「小貪吃鬼節」，能夠開吃最強「10球冰淇淋」，活動期間購買迷你3球（售價140元）即可再以25元加購一球，最多可加購7球，能自由選擇多達10種口味，所有想吃的口味一次吃好吃滿。
此外，31冰淇淋「現裝杯」除有3人份獨享杯外，還有約6人份的家庭杯及夠12人吃的巨無霸杯等尺寸選擇，不論是獨享還是分享挖著吃都超過癮。
31冰淇淋 小貪吃鬼節
活動期間：2025/6/5～7/6
活動內容：活動期間購買迷你三球（售價140元），即可以25元加購一球，最多加購7球
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言