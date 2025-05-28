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不敵「假奶」風波收攤？ 「十盛」手搖飲雙北驚爆倒店潮 業者低調證實：15店續營運

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
「十盛熟成奶茶專門店」驚傳在雙北地區出現大量門市歇業情況。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
「十盛熟成奶茶專門店」驚傳在雙北地區出現大量門市歇業情況。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

「假奶」風波後續燒！？ 百萬網紅小吳與藝人紀卜心聯手創立而聲名大噪的手搖飲品牌「十盛SHISHENG」，儘管挺過「假奶」乳原標示不清的輿論風暴，近期卻驚傳在雙北地區出現大量門市歇業情況，引發外界熱議倒店潮是否與過去爭議有關。對此，業者選擇低調回應，強調「尊重加盟主營運規劃」，目前全台僅剩15家門市營運中。

十盛手搖飲品牌自2023年創立以來，強調使用「北海道牛乳」，結合熟成奶茶技術，快速在全台展店，並以日本北海道「十勝」乳源諧音命名吸引消費者。然而，品牌在2024年7月爆發乳源標示不實爭議，引發消費者質疑其產品是否真正使用鮮奶？ 當時，品牌雖多次發布聲明解釋，並在官網明確揭露乳品成分含有奶精，企圖挽回消費者信任，但結果仍導致信任度重創。

圖／翻攝十盛熟成奶茶專門店官網
圖／翻攝十盛熟成奶茶專門店官網

風波過去約半年左右，十盛傳出雙北門市掀起倒店潮，據《ETtoday旅遊雲》報導，對於門市大量歇業一事，十盛總部低調回應：「部分加盟主基於自身營運規劃選擇結束營業，我們皆予以尊重，並提供完善的退場協助。」同時也重申，品牌將持續強化產品品質與服務流程，根據目前資料顯示，十盛熟成奶茶專門店全台僅剩15家門市營運中。

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