萊爾富自助現打「果C果昔」爆紅全台200家門市喝得到了！插旗地圖1次看，還有「有夠草莓」新上市必喝

台灣便利商店飲品戰火再升級！萊爾富今年2月推出自有品牌「果C果昔」，主打DIY自製果昔、現打現喝新體驗，上市以來廣受年輕族群喜愛。先前首波僅在台北2家門市試賣，卻迅速爆紅，引發社群熱烈討論，更被網友大讚「一喝秒飛日本」。因應熱烈回響，萊爾富宣布，即日起全台將擴大至200間門市販售，第三季目標拓展至500店。

萊爾富率先引進超商DIY果昔機，開賣鮮切蔬果，杯杯現打的「果C果昔」系列飲品。圖／萊爾富提供

「果C果昔」目前共有4款經典口味，月銷突破15萬杯，不但成功創造600萬元業績，也讓DIY果昔成為便利商店新潮流。萊爾富表示，消費者回響熱烈，期待更多創新口味，近期還推出「有夠草莓」與「曖昧打翻了（番茄梅子）」兩款新口味，未來還計畫與網友合作，以創意諧音梗命名20款新品。

圖／取自萊爾富官網

圖／取自萊爾富官網

貼心的是，民眾可透過Google Map查詢最新販售門市位置（https://maps.app.goo.gl/8vFTpp5xhAGmSJce7），不必盲目尋找。全台萊爾富門市也正加速引進果昔機，預計讓更多人輕鬆享受現打果昔的清爽滋味。

圖／取自萊爾富官網