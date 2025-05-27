「九層塔入茶」比香菜還猛！ 一沐日推「高讚塔奶蓋烏龍綠」、COZY TEA「雲朵奶蓋」送保冷袋

今年夏季台灣兩大手感茶品牌玩翻奶蓋系列！ 不論是一沐日九層塔入茶的鹹香冒險，還是COZY TEA雲朵奶蓋的端午好禮，都能看見手搖飲與在地文化的詮釋，放進了十足巧思，快來來一杯話題新品嚐鮮一夏。

「九層塔」入茶比香菜還猛！ 一沐日玩味九層塔 喝得到台味的創新手搖

一沐日一直以創新搭配聞名，從草仔粿到粉粿系列都曾掀起話題潮流，而說到台灣味，怎麼少得了九層塔？

圖／一沐日提供

手搖茶品牌「一沐日」大膽將這款經典辛香料入茶，推出全新「高讚塔奶蓋烏龍綠」，不僅讓人耳目一新，更讓人味蕾大開。九層塔的香氣揉合輕發酵烏龍綠茶，搭配濃厚奶蓋，鹹香與清香交織，喝起來宛如鹽酥雞配冷泡茶的完美組合。

同步推出的「輕香烏龍綠」則主打無奶蓋版本，茶湯澄澈、口感甘醇，回韻綿長，是喜愛茶香本味者的消暑首選。

圖／一沐日提供

COZY TEA御私藏「雲朵奶蓋」系列 端午送禮大方送

COZY TEA御私藏則推出人氣「雲朵奶蓋系列」端午限定贈禮活動，主打三色奶蓋飲品——白雲朵（鹹香起司）、黃雲朵（法式布蕾）、粉雲朵（草莓清香），每一款都擁有綿密雲朵般的質地與濃郁風味。

圖／COZY TEA御私藏提供

御私藏全台門市5/30至6/13端午期間限定，來店購買任一杯雲朵奶蓋系列就送一杯裝彩繪保冷袋；6/14至6/30止，購買6杯則送六杯裝彩繪保冷袋，提著出遊好看又方便。