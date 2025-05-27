快訊

你是居然人或竟然人？LINE都市傳說瘋傳 網搜對話狂讚：真的準

吃到飽餐廳1食材超熱門？他見「限取告示」 一票網友不解：傻子才拿

又是暴衝！北市7旬翁駕休旅車撞進騎樓「像打保齡球」

「九層塔入茶」比香菜還猛！ 一沐日推「高讚塔奶蓋烏龍綠」、COZY TEA「雲朵奶蓋」送保冷袋

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／一沐日、COZY TEA御私藏提供
圖／一沐日、COZY TEA御私藏提供

今年夏季台灣兩大手感茶品牌玩翻奶蓋系列！ 不論是一沐日九層塔入茶的鹹香冒險，還是COZY TEA雲朵奶蓋的端午好禮，都能看見手搖飲與在地文化的詮釋，放進了十足巧思，快來來一杯話題新品嚐鮮一夏。

「九層塔」入茶比香菜還猛！ 一沐日玩味九層塔 喝得到台味的創新手搖

一沐日一直以創新搭配聞名，從草仔粿到粉粿系列都曾掀起話題潮流，而說到台灣味，怎麼少得了九層塔？

圖／一沐日提供
圖／一沐日提供

手搖茶品牌「一沐日」大膽將這款經典辛香料入茶，推出全新「高讚塔奶蓋烏龍綠」，不僅讓人耳目一新，更讓人味蕾大開。九層塔的香氣揉合輕發酵烏龍綠茶，搭配濃厚奶蓋，鹹香與清香交織，喝起來宛如鹽酥雞配冷泡茶的完美組合。

同步推出的「輕香烏龍綠」則主打無奶蓋版本，茶湯澄澈、口感甘醇，回韻綿長，是喜愛茶香本味者的消暑首選。

圖／一沐日提供
圖／一沐日提供

COZY TEA御私藏「雲朵奶蓋」系列 端午送禮大方送

COZY TEA御私藏則推出人氣「雲朵奶蓋系列」端午限定贈禮活動，主打三色奶蓋飲品——白雲朵（鹹香起司）、黃雲朵（法式布蕾）、粉雲朵（草莓清香），每一款都擁有綿密雲朵般的質地與濃郁風味。

圖／COZY TEA御私藏提供
圖／COZY TEA御私藏提供

御私藏全台門市5/30至6/13端午期間限定，來店購買任一杯雲朵奶蓋系列就送一杯裝彩繪保冷袋；6/14至6/30止，購買6杯則送六杯裝彩繪保冷袋，提著出遊好看又方便。

圖／COZY TEA御私藏提供
圖／COZY TEA御私藏提供

編輯推薦

香菜 一沐日

相關新聞

「九層塔入茶」比香菜還猛！ 一沐日推「高讚塔奶蓋烏龍綠」、COZY TEA「雲朵奶蓋」送保冷袋

「九層塔」入茶比香菜還猛！ 一沐日推「高讚塔奶蓋烏龍綠」、COZY TEA「雲朵奶蓋」送保冷袋

迎夏搶吃新冰！ CREMIA日茶新口味「焙茶霜淇淋」雙強登場、小美「紅粉玫瑰冰品」時尚感爆棚

迎夏搶吃新冰！ CREMIA「焙茶霜淇淋」新登場、小美「紅粉玫瑰冰品」浪漫上市

從裡到外都「史迪奇」！ 「哈根達斯 X 星際寶貝」初夏清涼聯名 最大獎送免費遊香港迪士尼

不只用看的，還要把星際寶貝「史迪奇」吃下肚！這個夏天，由哈根達斯與「星際寶貝」的涼快聯名，帶來好幾款可愛的冰品及限量週邊，帶粉絲們一秒飛到夏威夷度假，更有機會抽到機票，一起來看看～

日勝生加賀屋攜手「米其林一星冰淇淋」品牌只要入住就能免費吃！

想要吃米其林一星冰淇淋嗎？當日本傳統工藝遇上台灣在地風情，美味也能如此有故事！來自日本石川縣的「日勝生加賀屋」，完美承襲百年加賀屋精緻美學，無論是榫卯建築還是真心款待，每一步都像走進了日本老旅館。坐落在北投泉鄉，這裡不只是住宿，更是一場文化旅程的開始。

飲料控5月最後放送！ 全台手搖杯、咖啡飲品「買一送一」　UberEats也有外送買1送1超齊全

飲料控5月再喝一波！ 全台手搖杯、咖啡飲品「買一送一」限時喝 UberEats買一送一超齊全

越南「共咖啡」2號店來了！開幕日「椰子咖啡冰沙」買1送1　北車總店加碼「全飲品89折」

越南「CỘNG CÀ PHÊ 共咖啡」2號店來了！繼台北總店插旗北車後，越南「共咖啡」在台第2家門市登陸光復南路，並推出開幕優惠「買一送一」，台北總店也同步歡慶「全飲品89折」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。