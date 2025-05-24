迎夏搶吃新冰！ CREMIA日茶新口味「焙茶霜淇淋」雙強登場、小美「紅粉玫瑰冰品」時尚感爆棚

炎炎夏日即將來臨，冰品品牌紛紛搶攻味蕾戰場。今夏兩大人氣冰品品牌「CREMIA」和「小美」不約而同推出新品，走的卻是完全不同的風格：一邊是濃厚系的日式茶香，一邊是浪漫系的法式莓果，無論你愛日式茶香還是夢幻莓果，今夏的冰品絕對讓你眼睛一亮、味蕾大開！

CREMIA「日本茶祭」登場！焙茶新品 × 抹茶經典雙強出擊

圖／翻攝CREMIA Taiwan臉書

喜歡濃茶味的朋友看過來～CREMIA這次超有誠意，一口氣端出兩款茶香滿滿的霜淇淋，直接辦起「日本茶祭」啦！

CREMIA主打星「焙茶霜淇淋」新口味，選用的是日本「一番茶刈り直し茶」，經過強火焙煎後，帶有一點木質香、又有自然的甜感，幾乎沒有苦味，加上北海道生乳一起打成濃郁系焙茶冰淇淋，口感濃厚、茶香十足；另一款「宇治抹茶霜淇淋」再度回歸啦！使用來自日本茶鄉的宇治抹茶加上北海道鮮奶油，每一口都是那種滑順又充滿茶香的幸福感，茶控們統統要追！

圖／翻攝CREMIA Taiwan臉書

兩款售價都是150元，可搭配原味、巧克力或抹茶餅皮吃起來更過癮，不過要注意的是，高雄新濱町跟台中麗寶門市這次沒有販售喔！

小美再聯名ELLE！「紅粉艾菲」敲開巴黎味覺旅程

圖／樺美食品提供

延續去年的藍莓卡士達風潮，小美冰淇淋再次聯手時尚品牌 ELLE，推出超浪漫新品 「巧敲冰｜紅粉艾菲 玫瑰莓果」，延續「法國假期」的法式氛圍，整體設計也走高顏值路線，包裝拼貼設計時尚感爆棚！

開蓋後輕輕敲破黑巧克力脆皮，馬上飄出濃濃可可香，接著映入眼簾的是夢幻的粉紅莓果冰淇淋，由覆盆莓和草莓打造的酸甜基底，再加上有機玫瑰花瓣醬的香氣、覆盆莓果乾的點綴，一口下去，酸甜濃香超有層次，今年夏天，走進超商就能感受到巴黎的甜蜜氣息！