快訊

國3和美路段休旅車爆胎失控翻覆 遭後車追撞6人受傷送醫

啟動興達電廠2機組？台電稱「無偷開隱瞞」：機組運轉資訊全揭露

勞工退休金增訂裁罰基準 6月上路

聽新聞
0:00 / 0:00

迎夏搶吃新冰！ CREMIA日茶新口味「焙茶霜淇淋」雙強登場、小美「紅粉玫瑰冰品」時尚感爆棚

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝CREMIA Taiwan臉書、樺美食品提供
圖／翻攝CREMIA Taiwan臉書、樺美食品提供

炎炎夏日即將來臨，冰品品牌紛紛搶攻味蕾戰場。今夏兩大人氣冰品品牌「CREMIA」和「小美」不約而同推出新品，走的卻是完全不同的風格：一邊是濃厚系的日式茶香，一邊是浪漫系的法式莓果，無論你愛日式茶香還是夢幻莓果，今夏的冰品絕對讓你眼睛一亮、味蕾大開！

CREMIA「日本茶祭」登場！焙茶新品 × 抹茶經典雙強出擊

圖／翻攝CREMIA Taiwan臉書
圖／翻攝CREMIA Taiwan臉書

喜歡濃茶味的朋友看過來～CREMIA這次超有誠意，一口氣端出兩款茶香滿滿的霜淇淋，直接辦起「日本茶祭」啦！

CREMIA主打星「焙茶霜淇淋」新口味，選用的是日本「一番茶刈り直し茶」，經過強火焙煎後，帶有一點木質香、又有自然的甜感，幾乎沒有苦味，加上北海道生乳一起打成濃郁系焙茶冰淇淋，口感濃厚、茶香十足；另一款「宇治抹茶霜淇淋」再度回歸啦！使用來自日本茶鄉的宇治抹茶加上北海道鮮奶油，每一口都是那種滑順又充滿茶香的幸福感，茶控們統統要追！

圖／翻攝CREMIA Taiwan臉書
圖／翻攝CREMIA Taiwan臉書

兩款售價都是150元，可搭配原味、巧克力或抹茶餅皮吃起來更過癮，不過要注意的是，高雄新濱町跟台中麗寶門市這次沒有販售喔！

小美再聯名ELLE！「紅粉艾菲」敲開巴黎味覺旅程

圖／樺美食品提供
圖／樺美食品提供

延續去年的藍莓卡士達風潮，小美冰淇淋再次聯手時尚品牌 ELLE，推出超浪漫新品 「巧敲冰｜紅粉艾菲 玫瑰莓果」，延續「法國假期」的法式氛圍，整體設計也走高顏值路線，包裝拼貼設計時尚感爆棚！

開蓋後輕輕敲破黑巧克力脆皮，馬上飄出濃濃可可香，接著映入眼簾的是夢幻的粉紅莓果冰淇淋，由覆盆莓和草莓打造的酸甜基底，再加上有機玫瑰花瓣醬的香氣、覆盆莓果乾的點綴，一口下去，酸甜濃香超有層次，今年夏天，走進超商就能感受到巴黎的甜蜜氣息！

圖／樺美食品提供
圖／樺美食品提供

編輯推薦

霜淇淋 冰品 CREMIA

相關新聞

迎夏搶吃新冰！ CREMIA日茶新口味「焙茶霜淇淋」雙強登場、小美「紅粉玫瑰冰品」時尚感爆棚

迎夏搶吃新冰！ CREMIA「焙茶霜淇淋」新登場、小美「紅粉玫瑰冰品」浪漫上市

從裡到外都「史迪奇」！ 「哈根達斯 X 星際寶貝」初夏清涼聯名 最大獎送免費遊香港迪士尼

不只用看的，還要把星際寶貝「史迪奇」吃下肚！這個夏天，由哈根達斯與「星際寶貝」的涼快聯名，帶來好幾款可愛的冰品及限量週邊，帶粉絲們一秒飛到夏威夷度假，更有機會抽到機票，一起來看看～

日勝生加賀屋攜手「米其林一星冰淇淋」品牌只要入住就能免費吃！

想要吃米其林一星冰淇淋嗎？當日本傳統工藝遇上台灣在地風情，美味也能如此有故事！來自日本石川縣的「日勝生加賀屋」，完美承襲百年加賀屋精緻美學，無論是榫卯建築還是真心款待，每一步都像走進了日本老旅館。坐落在北投泉鄉，這裡不只是住宿，更是一場文化旅程的開始。

飲料控5月最後放送！ 全台手搖杯、咖啡飲品「買一送一」　UberEats也有外送買1送1超齊全

飲料控5月再喝一波！ 全台手搖杯、咖啡飲品「買一送一」限時喝 UberEats買一送一超齊全

越南「共咖啡」2號店來了！開幕日「椰子咖啡冰沙」買1送1　北車總店加碼「全飲品89折」

越南「CỘNG CÀ PHÊ 共咖啡」2號店來了！繼台北總店插旗北車後，越南「共咖啡」在台第2家門市登陸光復南路，並推出開幕優惠「買一送一」，台北總店也同步歡慶「全飲品89折」。

星宇航空攜手鮮蛋專家推「聯名蛋捲」！搭配Snoopy主題包裝超萌，還吃得到紅玉紅茶口味

「國民級伴手禮蛋捲」這回隨著《星宇航空》飛上萬米高空了！星宇攜手鮮蛋專家《大武山牧場》，共同推出聯名點心「蛋入蛋捲」，以AA級高品質鮮蛋製作，搭配超萌Snoopy星際漫遊限定包裝，正式登上2025年啟航的主題航班。無論豪華經濟艙或經濟艙旅客，都能在飛行途中享用這款融合在地風味與精緻工藝的空中美食，為旅程添上最道地的台灣味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。