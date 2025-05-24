從裡到外都「史迪奇」！ 「哈根達斯 X 星際寶貝」初夏清涼聯名 最大獎送免費遊香港迪士尼

不只用看的，還要把星際寶貝「史迪奇」吃下肚！這個夏天，由哈根達斯與「星際寶貝」的涼快聯名，帶來好幾款可愛的冰品及限量週邊，帶粉絲們一秒飛到夏威夷度假，更有機會抽到機票，一起來看看～

以「星際寶貝」電影裡的夏威夷為靈感來源，哈根達斯推出「香芒Alohäa」與「西瓜草莓Alohäa」兩款凍飲，用熱帶、夏天的水果：芒果、西瓜為主軸，加了清爽的雪酪和優格，甜中帶酸的口感勾得人口水直流，買這兩款飲品再送「史迪奇Cool夏冷飲杯」，讓可愛的史迪奇陪著大家喝飲料，走到哪都能吸引目光。

圖／Häagen-Dazs 提供

愛吃冰的大小朋友，這回也有草莓＋藍莓口味的「史迪奇海灘日」和淇淋巧酥＋藍莓的「星際寶貝史迪奇」，訂購任一款會加送限量的「史迪奇派對盒」；選擇在店內或是外帶的你，也各有一款限定的冰品：「史迪奇趣衝浪」及外帶限定「造型聖代」超Ｑ造型讓你享受夏天涼爽的暢快。

圖／Häagen-Dazs 提供

除了入口的涼快之外，即日起到6/2，在哈根達斯購買任一項史迪奇系列冰飲品，就會送出「防水旅行箱貼紙」一張(蛋糕：大張，其他商品：小張，隨機贈送、送完為止)，喜歡史迪奇的粉絲絕對要入手！而且與可愛的冰品拍照，上傳至官方臉書指定貼文留言區中，還能參加抽獎，最大獎是香港迪士尼門票，其他還有「星際寶貝」真人版電影票、限定聖代兌換券等限量好禮，將會在6/5公布得獎名單，還不快邊吃冰邊參加活動。