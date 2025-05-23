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日勝生加賀屋攜手「米其林一星冰淇淋」品牌只要入住就能免費吃！

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自日勝生加賀屋國際溫泉飯店臉書粉絲團
圖／取自日勝生加賀屋國際溫泉飯店臉書粉絲團

想要吃米其林一星冰淇淋嗎？當日本傳統工藝遇上台灣在地風情，美味也能如此有故事！來自日本石川縣的「日勝生加賀屋」，完美承襲百年加賀屋精緻美學，無論是榫卯建築還是真心款待，每一步都像走進了日本老旅館。坐落在北投泉鄉，這裡不只是住宿，更是一場文化旅程的開始。

圖／取自日勝生加賀屋國際溫泉飯店臉書粉絲團
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這個夏天，加賀屋聯手來自台灣、全球唯一獲得米其林一星肯定的冰淇淋品牌 MINIMAL，端上兩款期間限定的「鑲星冰品」，為旅人獻上一場沁涼奢華的味蕾旅行！主廚萬士傑以日本文化為靈感、結合台灣風景，創造出層次豐富的冰淇淋與雪酪，讓每一口都彷彿嚐到春日午後的微風。

圖／取自日勝生加賀屋國際溫泉飯店臉書粉絲團
圖／取自日勝生加賀屋國際溫泉飯店臉書粉絲團

其中「味噌｜杏仁｜黃豆」義式冰淇淋，以味噌的甘鹹為主軸，帶出鹹甜交織的深度，再由帶皮杏仁與黃豆香氣點綴，展現出宛如日本美學般的低調細膩；而「龍眼花｜佛手柑｜青蘋果」雪酪，則清新香甜，有如午後田野飄來的花果香，一口咬下，彷彿置身台灣鄉野。

6月1日起至9月30日，入住加賀屋即可享受這份限定迎賓禮。極簡卻不簡單，MINIMAL 與加賀屋的聯手，是一次美學與美味的極致融合，邀你在夏日北投，品味星級的沁涼瞬間！

圖／取自日勝生加賀屋國際溫泉飯店臉書粉絲團
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圖／取自日勝生加賀屋國際溫泉飯店臉書粉絲團
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