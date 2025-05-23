飲料控5月最後放送！ 全台手搖杯、咖啡飲品「買一送一」　UberEats也有外送買1送1超齊全

5月進入尾聲再喝一波！ 無論你是咖啡控、奶茶迷、還是優格茶飲愛好者，幫你快速掌握超值好康，這波限時優惠別錯過，以下是整理好的2025年5月全台「飲料買一送一優惠懶人包」快收下！

●萊爾富 Hi-Life 超商門市（即日起至5/27）

咖啡控福音！萊爾富推出超殺買一送一優惠，包括蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵、特大杯美式與特大杯拿鐵，優惠價最低只要28元起，趁這波補充你的咖啡庫存吧！

圖／萊爾富

●CoCo（5/21–6/3｜限UberEats外送）

使用UberEats點購「粉角檸檬冬瓜(L)」、「西谷米奶茶(L)」任一款，即享同品項買一送一。提醒：僅限外送，門市外帶不適用喔！

粉角奶茶優惠。圖／CoCo都可提供

●五桐號（即日起至5/23｜限UberEats）

UberEats平台限定，「老鹽梅子」與「清香烏龍」兩款指定飲品同步買一送一，夏天喝這兩杯超解渴！

圖／五桐號提供

●Q Burger 門市（5/24與5/31 每週六限定）

週六限定優惠，點購人氣「鯊魚拿鐵」就享買一送一，兩杯拿鐵只要一杯價，一起享受週末早晨的療癒時光吧！

圖／Q Burger提供

●UG樂己 台北西湖店（5/23–5/25）

買人氣純茶「三窨十五茉」即享買一送一，每人最多可購買20杯，適合辦公室團購！另外消費滿2杯還可獲得限量告五人聯名提袋，滿滿驚喜加碼等你拿。

圖／UG樂己提供

●COMEBUY 全台門市（5/28–5/29）

人氣手搖品牌COMEBUY推出嗨神系列大杯買一送一優惠，包含「嗨神、嗨神奶茶」品項，每人每筆限購一組、每日限量100組，售完為止，記得早點去搶！

圖／COMEBUY提供

●十盛（即日起至5/29｜限UberEats）

喜歡厚奶香的你快來試試「焙茶烏龍脆奶霜」！現在UberEats點購就能享買一送一，濃郁滑順一杯不夠喝。

圖／十盛提供

●康青龍（即日起至6/3｜限UberEats）

買「清檸綠茶、蜜香仙草蜜、蜜香大吉嶺、御香烏龍綠茶」任一指定品項，即可在UberEats平台享有買一送一優惠！

圖／康青龍提供

●麻古茶坊（即日起至6/3｜限UberEats）

只要透過UberEats點購「金萱雙Q」飲品，即可享買一送一，經典茶飲控別錯過這波甜甜優惠！

圖／麻古茶坊提供

●日出茶太 烏內中友店（5/22–6/20）

歡慶新店開幕，加入LINE會員即可領取「醇乳．白蘭」買一送一券，下午1點到晚間7點都可兌換，記得先加入會員！

圖／日出茶太提供

●顏太煮奶茶 台中一中形象店（5/30–6/1）

顏太煮奶茶台中一中新店開幕優惠，連3天14:00~15:00免費贈送100杯，5/30高山青茶、5/31百年仙草甘茶、6/1著涎蜜香紅茶；連3天15:00~22:00指定飲品買1送1，5/30太煮厚奶茶、5/31荔枝玉露冰茶、6/1蜜香冰淇淋紅茶。

圖／顏太煮奶茶提供

●發發牧場直營門市（即日起至6/30）

主打高品質鮮乳與乳酸菌的「晚安優格」，現在只要購買一杯，即送純茶一杯，相當於買一送一！限定門市包括伊通、莊敬、港墘、南港，愛喝健康系飲品的你不能錯過。