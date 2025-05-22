越南「共咖啡」2號店來了！開幕日「椰子咖啡冰沙」買1送1 北車總店加碼「全飲品89折」
越南「CỘNG CÀ PHÊ 共咖啡」2號店來了！繼台北總店插旗北車後，越南「共咖啡」在台第2家門市登陸光復南路，並推出開幕優惠「買一送一」，台北總店也同步歡慶「全飲品89折」。
越南「CỘNG CÀ PHÊ 共咖啡」第2家門市進駐光復南路，將於5/24正式開幕，更在開幕當日推出一日限定「椰子咖啡冰沙」買1送1；5/30前，凡追蹤官方社群並加入會員，還可以10元銅板價加購CỘNG不織布袋，難得的實用周邊當然要Get起來。
此外，「共咖啡」台北總店也同慶祭優惠，5/24至5/25，全品項飲品享89折，不論是招牌「椰子咖啡冰沙」還是夯起來的「鹹奶蓋PHỞ咖啡」統統都能點。
CỘNG CÀ PHÊ 光復南店
開幕日：2025/5/24
地址：台北市松山區光復南路4號
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