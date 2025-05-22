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星宇航空攜手鮮蛋專家推「聯名蛋捲」！搭配Snoopy主題包裝超萌，還吃得到紅玉紅茶口味

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／大武山牧場提供
圖／大武山牧場提供

「國民級伴手禮蛋捲」這回隨著《星宇航空》飛上萬米高空了！星宇攜手鮮蛋專家《大武山牧場》，共同推出聯名點心「蛋入蛋捲」，以AA級高品質鮮蛋製作，搭配超萌Snoopy星際漫遊限定包裝，正式登上2025年啟航的主題航班。無論豪華經濟艙或經濟艙旅客，都能在飛行途中享用這款融合在地風味與精緻工藝的空中美食，為旅程添上最道地的台灣味。

圖／大武山牧場提供
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這款聯名蛋捲設計別具巧思，「蛋入蛋捲」不僅名稱呼應台語「伴手禮」的發音「等路」，更象徵將大武山牧場的好蛋融入每一口點心之中。嚴選牧場直送鮮蛋，通過14道層層檢驗程序，製成不掉屑、方便入口的捲型設計，讓高空用餐也能優雅從容。搭配Snoopy限量插畫包裝，讓國際旅客在享用時，也能同步感受到台灣款待旅人的溫暖心意。

圖／大武山牧場提供
圖／大武山牧場提供

本次「蛋入蛋捲」共推出兩款人氣口味：經典原味與紅玉紅茶。前者香氣濃郁、口感酥脆，獲米其林iTQi一星認證，是送禮自用兩相宜的首選；後者則選用南投魚池紅茶葉，蛋香交織茶韻，彷彿在高空中來一場優雅下午茶。目前依航線規劃供應，台灣出發航班提供原味，返台航班則供應紅玉紅茶蛋捲，邀旅客一起從味蕾出發，探索星宇航程的美味宇宙。

圖／大武山牧場提供
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圖／大武山牧場提供
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蛋捲 米其林 星宇航空 伴手禮 下午茶

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