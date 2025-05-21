剩6天能買！不是新電影也能出聯名 威秀影城「樂天小熊套餐」限量開賣 神組合「小熊餅乾+巧克力爆米花」超好吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／LOTTE 樂天小熊餅乾粉專
圖／LOTTE 樂天小熊餅乾粉專

樂天小熊登陸威秀影城！沒有出電影也能聯名，「威秀影城ｘ樂天小熊餅乾」新推聯名套餐，高顏值包裝與「小熊餅乾+爆米花」的組合吸引不少粉絲，有網友分享「連盒子都是小熊餅乾」、「太勾錐(可愛)了」。

圖／LOTTE 樂天小熊餅乾粉專
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限時限量必衝！威秀影城攜手樂天小熊推出「樂天小熊濃黑聯名套餐」，以超濃「可可含量+25％」為主打，甜度下調。套餐內含濃黑巧克力風味爆米花、兩杯中杯飲料與一份熱食，售價每套459元，搭配專屬聯名小熊包裝超好拍。

圖／LOTTE 樂天小熊餅乾粉專
圖／LOTTE 樂天小熊餅乾粉專

根據網友分享，爆米花部分還會撒上小熊餅乾，但數量有限，以販售現場為準。值得注意的是，這款「樂天小熊濃黑聯名套餐」僅販售至5/26，數量有限、售完為止。

圖／威秀影城粉絲團
圖／威秀影城粉絲團

威秀影城 樂天小熊濃黑聯名套餐

販售期間：即日起～2025/5/26

販售地點：全台威秀影城

備註：數量有限，售完為止

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餅乾 爆米花 巧克力 威秀影城

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