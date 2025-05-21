被火鍋耽誤的「下午茶吃到飽」！比咖啡廳更划算 「名店甜點+3大牌冰淇淋」330元任你吃 回本主攻「哈根達斯」準沒錯
人氣火鍋店有「甜點午茶吃到飽」！台北高評價「鴛鴦鍋吃到飽」限店推出「午茶時光」吃到飽方案，多種甜點、冰淇淋到咖啡飲料統統任你吃，內行人讚「光吃哈根達斯就夠本」。
北市中山區「糧倉1號頂級麻辣鴛鴦鍋」最新推出「午茶時光」，於平日14:30-17:00提供「下午茶吃到飽」300+10%元，多款蛋糕甜點、新鮮水果、咖啡和滿滿飲料櫃都能無限取用，特別是甜點部分更有宜蘭名店「奕順軒」夯品能免排隊開吃。餐點品項依當日現場為準。
不僅如此，店內供應多種口味哈根達斯、比利時冰淇淋與泰國頂級冰淇淋，想吃回本主攻冰淇淋區準沒錯，還有啤酒能暢飲。值得一提的是，下午茶吃到飽不提供鍋物，活動為松江店限定、平日時段適用。約市價一塊蛋糕+一杯飲料的價格爽吃多款甜點、冰淇淋，比跑咖啡廳還划算。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
糧倉1號頂級麻辣鴛鴦鍋 松江店
地址：台北市中山區松江路185號2F
下午茶供應時間：平日14:30-17:00
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