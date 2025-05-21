被火鍋耽誤的「下午茶吃到飽」！比咖啡廳更划算 「名店甜點+3大牌冰淇淋」330元任你吃 回本主攻「哈根達斯」準沒錯

濃郁開心果風味席捲信義區！人氣甜點品牌 PISTA CIAO 即日起至6月30日進駐台北統一時代百貨B2，限時快閃開賣頂級開心果甜點。上次一週秒殺的「特濃開心果霜淇淋」這回重磅回歸，由職人手工製作，使用100%義大利西西里開心果醬，不加香精、不惜成本，完美呈現絲滑、醇厚口感。每日中午12點限量開賣，賣完為止，開心果控絕不能錯過！

2025-05-21 11:31