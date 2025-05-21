「開心果控」必朝聖！PISTA CIAO台北統一時代快閃登場，第二杯限時半價，不限金額再免運

濃郁開心果風味席捲信義區！人氣甜點品牌 PISTA CIAO 即日起至6月30日進駐台北統一時代百貨B2，限時快閃開賣頂級開心果甜點。上次一週秒殺的「特濃開心果霜淇淋」這回重磅回歸，由職人手工製作，使用100%義大利西西里開心果醬，不加香精、不惜成本，完美呈現絲滑、醇厚口感。每日中午12點限量開賣，賣完為止，開心果控絕不能錯過！

圖／取自統一時代百貨台北店臉書粉絲團

圖／取自統一時代百貨台北店臉書粉絲團

快閃期間不只經典再現，更帶來兩款全新「雙餡開心果達克瓦茲」，同步首度登場。活動期間凡出示PISTA CIAO粉專活動畫面，第二杯霜淇淋即可享半價優惠，還可享霜淇淋加購價$149元。早鳥預購也超划算，官網不限金額免運，取貨再贈免運券！現場購買任選兩件享9折、三件再打8折優惠，宅配自取皆適用。

圖／取自PISTA CIAO臉書粉絲團

PISTA CIAO 快閃店每日營業時間為週日至週四11:00～21:30，週五、週六營業至22:00，地點位於台北市信義區忠孝東路五段8號B2。這場夢幻級開心果甜點饗宴即將展開，趁快閃檔期衝一波，讓味蕾沉浸在濃郁的義式奢華中！