「開心果控」必朝聖！PISTA CIAO台北統一時代快閃登場，第二杯限時半價，不限金額再免運
濃郁開心果風味席捲信義區！人氣甜點品牌 PISTA CIAO 即日起至6月30日進駐台北統一時代百貨B2，限時快閃開賣頂級開心果甜點。上次一週秒殺的「特濃開心果霜淇淋」這回重磅回歸，由職人手工製作，使用100%義大利西西里開心果醬，不加香精、不惜成本，完美呈現絲滑、醇厚口感。每日中午12點限量開賣，賣完為止，開心果控絕不能錯過！
快閃期間不只經典再現，更帶來兩款全新「雙餡開心果達克瓦茲」，同步首度登場。活動期間凡出示PISTA CIAO粉專活動畫面，第二杯霜淇淋即可享半價優惠，還可享霜淇淋加購價$149元。早鳥預購也超划算，官網不限金額免運，取貨再贈免運券！現場購買任選兩件享9折、三件再打8折優惠，宅配自取皆適用。
PISTA CIAO 快閃店每日營業時間為週日至週四11:00～21:30，週五、週六營業至22:00，地點位於台北市信義區忠孝東路五段8號B2。這場夢幻級開心果甜點饗宴即將展開，趁快閃檔期衝一波，讓味蕾沉浸在濃郁的義式奢華中！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言