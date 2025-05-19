唯一正版授權！「奶泡貓咖啡」生日慶滿額抽限定卡牌，還有「鳥居明信片」可拿

隨著氣溫攀升，兩大人氣手搖飲品牌大苑子與85℃因應夏季到來5/15起推出各式新品！像是大苑子夏季最強回歸「愛文芒果冰沙」（中杯95元）與「愛文翡翠」（大杯75元）全台開賣，搭配紅牛小柳丁（大杯99元）、蘋果蜜朵朵（大杯75元）等新作搶攻果香控味蕾。同步登場的還有85℃超話題新品「奶油烤年糕」，一盒四顆僅售69元，每日限量販售；另有「蘋氣美式」（大杯85元）限時優惠第2杯半價，涼爽解渴一下又可以省荷包！

2025-05-15 13:01