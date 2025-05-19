唯一正版授權！「奶泡貓咖啡」生日慶滿額抽限定卡牌，還有「鳥居明信片」可拿
唯一正版授權！由《貓貓蟲咖波》中超人氣角色「奶泡貓」開設的正版授權主題咖啡店——「奶泡貓咖啡」，目前在台中擁有兩間門市，分別坐落於西區民權路巷弄與台中舊車站旁，粉絲千萬別錯過！
而台北民權店以純白建築搭配落地窗營造出夢幻系打卡天堂，２樓還藏有卡特島選品店，販售滿滿周邊文創商品。這可是全台唯一由原創團隊官方授權的奶泡貓主題店，粉絲朝聖不踩雷！
美食部分也超有誠意！奶泡貓咖啡推出限定款配方咖啡豆，「莓好時光」融合莓果調與果醬甜香，酸甜迷人；「可愛好朋友」則是可可搭配榛果與堅果香氣，溫潤滑順。此外，台中驛店更獨家販售「奶泡貓提拉米蘇罐罐」，綿密香濃層層堆疊，讓人一口愛上。搭配全新雙人套餐與紅豆餅飲料提袋，完美還原卡波6隻腳腳，療癒感滿分！
慶祝奶泡貓生日，還有限量滴膠徽章與周邊好康活動同步開跑！三款生日徽章分別限定於不同地點，奶泡貓款只在民權店，站長造型款獨家登場台中驛，狗狗款則藏身於卡特島選品店。此外，消費滿500元即可抽生日限定卡牌，購買甜點還送「鳥居明信片」，期間限定造型棉花糖萌度爆表，貓蟲迷們千萬別錯過這場甜蜜出擊！
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