星巴克「大杯買一送一」連續2天！明起開喝 新品「蜜桃雙茶咖啡」、星冰樂都能點

星巴克買一送一！即將迎來5/20這個浪漫日子，星巴克祭出連續2天好友分享買一送一，不論是夏季限定新品「蜜桃雙茶咖啡」還是星冰樂系列統統都能點。

圖／摘自星巴克咖啡同好會粉專

星巴克「大聲說 \我愛你/ 好友分享日」於5/19、5/20連兩日登場，活動期間11:00-20:00，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

本次活動優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務不適用。

圖／星巴克提供

星巴克 大聲說 \我愛你/ 好友分享日

活動時間：2025/5/19、5/20(二) 11:00-20:00

優惠內容：活動期間至星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待

活動頁面：https://reurl.cc/W0M1ZL