夏天手搖飲出擊！大苑子推出「愛文芒果冰沙」 85℃「提拉米蘇咖啡」開賣 還有「奶油烤年糕」引熱議

隨著氣溫攀升，兩大人氣手搖飲品牌大苑子與85℃因應夏季到來5/15起推出各式新品！像是大苑子夏季最強回歸「愛文芒果冰沙」（中杯95元）與「愛文翡翠」（大杯75元）全台開賣，搭配紅牛小柳丁（大杯99元）、蘋果蜜朵朵（大杯75元）等新品搶攻果香控味蕾。同步登場的還有85℃超話題新品「奶油烤年糕」，一盒四顆僅售69元，每日限量販售；另有「蘋氣美式」（大杯85元）限時優惠第2杯半價，涼爽解渴一下又可以省荷包！

圖／大苑子提供

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大苑子今年嚴選屏東枋山、新鮮現採的外銷等級愛文芒果，打造風味濃郁、果香四溢的「愛文芒果冰沙」，清涼口感讓人一喝成主顧；偏好清爽風味者則推薦搭配綠茶的「愛文翡翠」，輕盈不膩超適合餐後搭飲。喜愛創新口感的朋友不容錯過「Red Bull能量小柳丁」，微氣泡與柳丁精油香氣交融，酸甜提神，完美迎戰夏日倦怠感；而蘋果蜜朵朵則以蘋果果香融合白木耳的滑順，兼具健康與飽足感。

圖／大苑子提供

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而掀起熱議的「奶油烤年糕」也同步於85℃登場，外酥內Q、造型像放大栗子蛋糕，不僅討喜可愛，還能用氣炸鍋輕鬆回烤，美味再現。以奶油烘烤製成的酥皮與Q彈年糕體口感完美融合，每一口都療癒滿分，堪稱今年最具話題性的下午茶選擇。

圖／85℃提供

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有甜點，當然少不了配咖啡。85℃推出「提拉米蘇咖啡」（大杯95元），以海岩奶蓋為基底，撒上提拉米蘇粉，濃郁香氣令人驚艷。招牌「蘋氣美式」則加入清新蘋果氣泡與果粒，口感層次豐富，現在還有第2杯半價優惠，次帶3組最高省126元無論單喝或揪團共享，都是初夏午後的最佳選擇，快揪團了。

圖／85℃提供