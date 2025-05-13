全聯才有的寶藏甜品！鮮芋仙「招牌夯品」升級了 最新「紅茶牛乳仙草凍」開賣 想入手就到這區挖寶

網紅「凱凱」過去以珍珠奶茶造型走上倫敦街頭，成為話題「Miss Bubble Tea」，用行動推廣台灣文化，掀起網友熱烈迴響。環遊世界到訪紐約、東京等地宣傳珍珠奶茶歸來的他，確定5月24日下午2點於珍煮丹信義市府店舉辦粉絲見面會，現場除了能與凱凱近距離互動，還有限定珍奶7折優惠，邀大家穿奶茶色系服裝一起嗨喝一波！

2025-05-12 15:30