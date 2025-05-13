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全聯才有的寶藏甜品！鮮芋仙「招牌夯品」升級了 最新「紅茶牛乳仙草凍」開賣 想入手就到這區挖寶

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Dripo 台灣粉專
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全聯寶藏甜點+1！「鮮芋仙」夯品升級了，最新攜手人氣沖泡飲品牌「DRIPO」合作推出新品「紅茶牛乳招牌仙草凍」，有網友手刀開箱後分享「茶味很明顯，不錯吃」。

圖／鮮芋仙提供
圖／鮮芋仙提供

仙草控衝全聯！「鮮芋仙」招牌仙草凍廣受消費者喜愛，現在口味再升級，最新與沖泡飲品牌「DRIPO」合推「紅茶牛乳招牌仙草凍」，能吃到經典滑嫩仙草凍與DRIPO牧場系列的紅茶牛乳風味醬，奶茶和仙草凍的組合絕對不會出錯。特別一提的是，這款新品仙草凍目前僅在全台全聯福利中心販售，由於各店上架時間不一，須以各門市現場為準。

圖／Dripo 台灣粉專
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圖／Dripo 台灣粉專
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此外，「紅茶牛乳招牌仙草凍」放在冷藏處，可到豆花布丁區域挖寶，消暑新甜品再加一。

圖／Dripo 台灣粉專
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全聯福利中心 奶茶 布丁 挖寶 豆花 鮮芋仙

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