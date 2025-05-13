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甜點界強強聯名！ 亞尼克12週年慶推「木瓜牛乳生乳捲」 今夏必吃「芒果、蜜瓜、白桃系甜點」引爆熱潮

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／亞尼克提供
圖／亞尼克提供

台灣甜點品牌亞尼克自2013年推出招牌「生乳捲」後，至今邁入第12週年。為歡慶這個重要時刻，亞尼克首度攜手國民飲品品牌「統一木瓜牛乳」，推出聯名新品——「木瓜牛乳生乳捲」，同時端出一系列夏季水果甜點，為炎炎夏日增添療癒甜味。

木瓜牛乳生乳捲。圖／亞尼克提供
木瓜牛乳生乳捲。圖／亞尼克提供

全新「木瓜牛乳生乳捲」將統一木瓜牛乳的熟成甜香，透過義式奶酪的手法轉化為滑順內餡，包裹在清爽北海道奶霜與淡雅木瓜香氣的泡芙蛋糕中，層次豐富、甜而不膩，一口咬下盡是木瓜與乳香交織的幸福感。此外，包含同樣使用統一木瓜牛乳製成的「木瓜鮮奶酪布丁」，將木瓜奶酪、鮮奶酪與北海道奶霜搭配Q彈布丁，打造多層次口感。

木瓜鮮奶酪布丁。圖／亞尼克提供
木瓜鮮奶酪布丁。圖／亞尼克提供

新鮮芒果生乳捲。圖／亞尼克提供
新鮮芒果生乳捲。圖／亞尼克提供

亞尼克也同步推出多款水果系列甜點迎夏，包含即將於5/17回歸、嚴選屏東枋山盧家出產愛文芒果「新鮮芒果生乳捲」，濃郁果香四溢，是芒果控心中的NO.1必吃選擇；「Hello蜜瓜凍」以綠肉網紋哈密瓜製成晶瑩果凍，保留哈密瓜的果香與脆甜口感，果凍甜點迷不能錯過；而「白桃優格奶酪」則選用日本大久保白桃果餡，搭配優格與奶酪，呈現酸甜交融的細膩層次。

Hello蜜瓜凍。圖／亞尼克提供
Hello蜜瓜凍。圖／亞尼克提供

白桃優格奶酪。圖／亞尼克提供
白桃優格奶酪。圖／亞尼克提供

配合生乳捲12週年慶，亞尼克自即日起至6/30祭出滿額贈活動，凡至亞尼克門市消費滿1,899元，即可獲得「法式質感點心匙2入禮盒」乙份（數量有限，贈完為止）；消費滿3,000元，則再加碼贈送「木瓜牛乳生乳捲」乙條（市價420元，贈品不累贈）。此外，也於統一7-ELEVEN及各大通路推出驚喜甜甜價，只要購買統一木瓜牛乳478ml瓶裝，即可憑瓶身折價貼紙至亞尼克門市購買「木瓜牛乳生乳捲」，享有每條折扣50元的限時優惠，數量有限，售完為止。

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