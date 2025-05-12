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星巴克買1送1一個月！雙北人喝爆 星巴克「2門市」限定「大杯飲品買1送1」 星冰樂也能點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自星巴克咖啡同好會粉專
圖／摘自星巴克咖啡同好會粉專

雙北人福音！星巴克時常推出買一送一吸引顧客，除全門市活動外，現在還有「2門市」強推買一送一優惠，活動期間更是長達一個月，看好門市揪友開喝。

圖／摘自星巴克咖啡同好會粉專
圖／摘自星巴克咖啡同好會粉專

即日起至6/12之週一至四7:00-11:00，星巴克【新莊雙鳳門市】推出「大杯風味那堤系列」買一送一，優惠品項依各門市供應為準。同一活動期間，6/12前之週一至五10:00-17:00，星巴克【民權門市】則祭出憑員工證件或公司行號名片可享「大杯飲品買一送一」，除罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料外皆可任選，星冰樂系列也包含在內。

圖／摘自星巴克咖啡同好會粉專
圖／摘自星巴克咖啡同好會粉專

值得注意的是，以上優惠活動僅於限定門市適用，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。更多詳情可見星巴克官網

圖／摘自星巴克咖啡同好會粉專
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星巴克 【新莊雙鳳門市】限定活動

活動期間：即日起～6/12 週一至四7:00-11:00

優惠內容：活動期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的「風味那堤系列」飲料，其中一杯由星巴克招待

地址：新北市新莊區中正路702號

星巴克 【民權門市】限定活動

活動期間：即日起～6/12 週一至五10:00-17:00

優惠內容：活動期間憑員工證件或公司行號名片至星巴克民權門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待

地址：台北市中山區民權東路三段88號1F

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咖啡 星冰樂 星巴克 買一送一

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