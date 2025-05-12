Miss Bubble Tea要在「珍煮丹信義市府店」辦見面會啦！參與活動全品項7折

網紅「凱凱」過去以珍珠奶茶造型走上倫敦街頭，成為話題「Miss Bubble Tea」，用行動推廣台灣文化，掀起網友熱烈迴響。環遊世界到訪紐約、東京等地宣傳珍珠奶茶歸來的他，確定5月24日下午2點於珍煮丹信義市府店舉辦粉絲見面會，現場除了能與凱凱近距離互動，還有限時全品項7折優惠，邀大家穿奶茶色系服裝一起嗨喝一波！

圖／取自凱凱周Instagram

活動期間，凡追蹤 @kailung_chou 與 @truedantw 的IG帳號，即可享全品項飲品七折優惠。凱凱也感性表示：「從倫敦走到世界，再回到台灣，能與大家相聚分享珍奶的快樂，實在太夢幻！」他也笑稱自己十分緊張，怕「萬人響應、一人到場」，特別感謝珍煮丹一路相挺。當日座位有限，採先到先入座，提醒參加者注意安全、避免站在馬路上等候。

圖／取自凱凱周Instagram

圖／取自凱凱周Instagram

此外，珍煮丹5月也推出「尋券啟事」活動，5/12、5/19與5/26 每週一下午5點，在台北指定門市藏有飲品兌換券，粉絲只要憑線索尋找，即可兌換飲品一杯，並於現場打卡@珍煮丹，即可再享「黑糖海鹽蜜夏紅」好康一杯。詳情請鎖定珍煮丹官方社群，快來一起喝爆這個初夏！

圖／珍煮丹提供

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