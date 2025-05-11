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這群人「木星」轉戰開「木星小宇宙」咖啡廳了！5/12起試營運「飲品買1送1」，還有水晶小物8折

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自木星小宇宙Instagram粉絲團
圖／取自木星小宇宙Instagram粉絲團

YouTuber出身的「木星」，在人氣團體「這群人」頻道解散後，選擇多元化嘗試，除了音樂劇演，近日更宣布與演員男友張景閎共同打造全新咖啡品牌——「木星小宇宙」！這家位於台北市中正區的特色咖啡廳於5月12日至5月27日展開試營運，主打期間限定「飲品買一送一」優惠，預計吸引粉絲朝聖打卡，並為都市人打造一處療癒心靈的放空基地。

圖／取自張景閎Instagram粉絲團
圖／取自張景閎Instagram粉絲團

「木星小宇宙」結合水晶、咖啡與藝術三大元素，店內氛圍溫暖靜謐，主打讓人一踏入就彷彿進入另一個宇宙。無論是想喝杯香濃咖啡暖心，還是體驗水晶能量的療癒感，都能在這裡獲得片刻平靜。值得一提的是，咖啡廳特別獲知名紙杯創作者「趙杯杯」贊助2000套專屬印刷紙杯，每一杯咖啡都乘載著「木星小宇宙×趙杯杯」的雙重能量！

圖／取自木星小宇宙Instagram粉絲團
圖／取自木星小宇宙Instagram粉絲團

圖／取自木星小宇宙Instagram粉絲團
圖／取自木星小宇宙Instagram粉絲團

不僅如此，試營運期間小物和水晶全面8折。「木星小宇宙」地址位於台北市中正區汀州路二段190號，營業時間為週日至週四10:00-20:00、週五至週六10:00-22:00（最後點餐為打烊前半小時）。不妨趁試營運期間來杯限定能量咖啡，在塵世間偷得片刻悠閒，一起成為小宇宙的居民吧！

圖／取自木星小宇宙Instagram粉絲團
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圖／取自木星小宇宙Instagram粉絲團
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咖啡廳 買一送一

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