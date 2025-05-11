霜淇淋買1送1！只吃全家霜淇淋還不夠 義美「草莓牛奶霜淇淋」只要33元
義美霜淇淋買一送一！母親節帶媽媽吃冰，義美食品推出「草莓牛奶霜淇淋聖代」買1送1，平均一杯只要33元，來跟媽媽一人一杯呷甜甜。
義美食品慶祝母親節，於5/11、5/12特別推出「草莓牛奶霜淇淋聖代」買一送一，以奶香霜淇淋為底，搭配酸甜草莓凍乾與草莓粉，現在兩杯只要65元，銅板價福利要把握。活動限有霜淇淋機之門市，每人限購2組，會員不再享95折。
此外，今(11)日全家便利商店「Fami!ce霜淇淋（49元系列）、喝的霜淇淋」也有不限口味享同商品買一送一。
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