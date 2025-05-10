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粉絲敲碗成功！ 實況主丁特手搖飲「特．好喝」插旗台中逢甲 母親節開幕、免費送茶一週

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／特．好喝提供
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粉絲敲碗成功！知名實況主丁特創立的手搖飲品牌「特．好喝」正式插旗中部，選址熱鬧非凡的台中逢甲商圈，成為品牌拓展全台的重要里程碑。新店將於5月11日母親節當天盛大開幕，並推出一週限量免費贈茶，手搖控搶先品嚐。

圖／特．好喝提供
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主打烏龍茶與創新奶茶的「特．好喝」，自2024年8月於新北林口開立首店後，人氣節節高升，短短時間內已於通化、大直與中和拓點，面對外地粉絲不斷敲碗許願，品牌終於選定學生與觀光人潮密集的台中逢甲商圈，成立中部首店。

圖／特．好喝提供
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開幕活動特別主打兩款人氣茶飲「茶后極濃厚潤奶」與「黑雲蜜后雪絨脆脆」。前者以熟果香紅烏龍為基底，搭配濃郁奶霜與鮮奶油，再灑上韓風焦糖脆脆，香甜滑順、層次豐富；後者則選用香氣撲鼻的茶后紅烏龍，融合蔗糖蜜清甜與獨家軟嫩仙草，佐上手打雪絨奶蓋與焦糖脆片，風味華麗迷人。

圖／特．好喝提供
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特．好喝台中店為慶祝開幕，5月11日當日不僅有趣味轉盤活動送好禮，還有熱情店員現場互動，讓民眾邊喝邊玩歡慶母親節；5月12日至5月18日限時一週，店家每天將限量免費贈送50杯品牌招牌純茶，邀請中部朋友一同品味特．好喝的醇厚茶韻。

圖／特．好喝提供
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特．好喝台中逢甲店

地址：台中市西屯區河南路二段315號

營業時間：週一至週四 10:00~22:00 週五至週日 10:30~23:00

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